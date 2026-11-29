Alexis Juret, accusé de la disparition de Laure Zacchello, est inculpé pour assassinat. Le procès est attendu en 2027 ou 2028 dans les Pyrénées-Atlantiques.

La disparition de Laure Zacchello en juin 2024 à Urrugne, dans les Pyrénées-Atlantiques, plonge le village basque dans une sombre énigme qui persiste plus d'un an après les faits. L'époux, Alexis Juret, a été récemment mis en examen pour le chef d'accusation aggravé d'assassinat, une procédure judiciaire qui confirme la gravité de l'enquête menée par les magistrats.

Détails de l'enquête et mise en examen

Le 21 juin 2024, une scène macabre a été découverte dans le jardin de la villa familiale située au bout de l'impasse d'Urrizti. Alexis Juret, âgé de 45 ans et natif de Saint-Jean-de-Luz, a été retrouvé inconscient par sa propre sœur, portant de nombreuses blessures qui lui ont fait perdre la mémoire de l'événement. Son épouse, Laure Zacchello, 43 ans et mère de trois enfants, n'a jamais été retrouvée depuis ce jour.

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Les indices matériels relevés sur les lieux incluent des traces de sang ainsi que les documents d'identité, la carte de crédit et les téléphones portables de la disparue. Ces éléments se trouvaient à l'intérieur de la maison, qui a été placée sous scellé judiciaire et dont la façade est désormais recouverte de longues bâches noires, lui donnant une appellation sinistre de maison aux "volets noirs" ou "yeux fermés".

Si le chef de meurtre était initialement retenu, l'accusation a été relevée vers l'assassinat, une qualification juridique plus sévère qui implique un préméditation ou des circonstances aggravantes. Cette évolution juridique place Alexis Juret, ancien officier de réserve de la gendarmerie et professeur de physique-chimie à Bayonne, derrière les barreaux en attente de jugement.

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Témoignages et positions des parties prenantes

Alexis Juret nie formellement toute implication dans la mort de son épouse et dans sa disparition, contestant les scénarios élaborés par les enquêteurs. Le couple était en instance de divorce depuis que Laure Zacchello avait annoncé son intention de mettre fin au mariage en décembre 2023. Selon la disparue, elle subissait "un enfer" à son domicile, une situation qui contraste avec l'image calme et polie que ses voisins et amis décrivent du mari.

Les habitants du bourg, qui compte environ 11 000 résidents, expriment un sentiment mêlé de consternation et de perplexité. Joseba, le voisin immédiat du couple, se souvient d'un homme discret qui aimait venir boire le café et qui projetait même de cultiver des pommes pour produire son propre cidre. Cette image d'un père de famille intègre et poli heurte directement l'idée d'une mise en scène criminelle.

Cependant, des doutes subsistent chez une partie de la population qui peine à comprendre comment un homme aussi attaché à ses enfants aurait pu orchestrer une telle tragédie. D'autres habitants, ayant connu Laure Zacchello, ancienne infirmière de la gendarmerie et propriétaire d'un cabinet de psychogénéalogie, estiment que le faisceau d'indices accumulés rend l'hypothèse de l'implication du mari de plus en plus plausible.

Impact local et prochaines étapes judiciaires

L'impact de cette affaire sur la communauté locale a été profond, bien que la couverture médiatique ait tendance à fluctuer au fil du temps. Contrairement à d'autres disparitions célèbres qui génèrent des affiches massives, la signalement de Laure Zacchello a principalement circulé sur les réseaux sociaux lors de sa disparition initiale. Aujourd'hui, bien que le mystère de la villa isolée continue de hanter le quartier, les discussions se sont apaisées dans les commerces et les rues du bourg.

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La villa, rachetée en 2021 à un retraité local par le couple, nécessite toujours des travaux de rénovation qui n'ont jamais été entrepris. Cette demeure isolée, juchée sur une butte à Urrugne, reste le symbole emblématique d'un drame qui divise l'opinion entre ceux qui voient un monstre et ceux qui refusent de croire en la culpabilité de l'accusé.

Les prochaines étapes de la procédure judiciaire sont attendues avec une grande attention par la presse spécialisée et le public. Le procès d'Alexis Juret est actuellement programmé pour la fin de l'année 2027 ou l'année 2028. Cette attente prolongée laisse la famille de Laure Zacchello, privée du corps de la défunte, dans une incertitude douloureuse qui marque durablement la vie de la localité basque.