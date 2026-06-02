Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : une possible preuve de vie et des révélations fracassantes dans l'émission Appel à témoins de M6

M6 diffuse ce mardi 2 juin un numéro spécial de l'émission Appel à témoins présentée par Julien Courbet, axé sur trois cold cases dont l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. La production annonce détenir une possible preuve de vie récente du fugitif et un ancien policier expose une piste détaillée le menant aux États‑Unis. Les deux autres dossiers abordés sont les meurtres de Christiane Commeau (2004) et de Christian Abraham (2024). Cette soirée promet des révélations susceptibles de relancer ces enquêtes.

Ce mardi 2 juin à 21h10, M6 diffuse un numéro exceptionnel de l'émission Appel à témoins, présentée par Julien Courbet , à l'occasion des cinq ans de ce programme qui aide les enquêtes.

Ce numéro spécial se concentre sur trois affaires criminelles non résolues, dont l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, sur laquelle la production affirme détenir une possible preuve de vie récente du principal suspect. Un ancien policier spécialisé dans le cybercrime, Gilles Galloux, présente une reconstruction détaillée de l'itinéraire que Xavier Dupont de Ligonnès aurait suivi après la découverte des corps de sa femme et de ses quatre enfants à Nantes en avril 2011.

Selon cette analyse, le fugitif se serait d'abord rendu à Nice avant de s'envoler pour New York, ce qui remet en cause la thèse officielle d'un suicide dans le Var. La chaîne souligne que dix‑huit dossiers traités par l'émission ont connu des avancées ou ont été résolus, ce qui rend ce numéro très attendu par les familles des victimes et les enquêteurs, car de nouveaux témoignages en direct pourraient faire basculer l'instruction.

Outre l'affaire Dupont de Ligonnès, le programme explore deux autres cold cases : l'assassinat en 2004 de Christiane Commeau, ancienne serveuse près de Lyon, pour lequel la procureure du pôle Cold Case doit révéler des indices inédits, et la mort suspecte de Christian Abraham, artisan dont le corps a été découvert en février 2024 près de Toulouse, les enquêteurs s'intéressant aux agissements troubles de son entourage. La diffusion est prévue en première partie de soirée sur M6 avec une diffusion ultérieure en replay sur M6+.

L'attente autour de cette émission spéciale est considérable car l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès reste l'une des énigmes judiciaires les plus médiatisées de France. Depuis la découverte du drame familial à Nantes en 2011, les hypothèses se sont succédé : suicide du patriarche, fuite à l'étranger, nouvelle identité, sans qu'aucune preuve tangible ne vienne trancher. La prétendue preuve de vie récente, dont la nature n'est pas précisée, a déjà suscité un vif intérêt parmi les experts et le public.

Si elle s'avérait authentique, elle pourrait relancer sérieusement les investigations et obliger la justice à rouvrir le dossier. L'analyse de Gilles Galloux, qui s'appuie sur des pistes numériques et des déplacements reconstitués, apporte une narration cohérente à la théorie de la fuite vers les États‑Unis, une piste déjà évoquée à plusieurs reprises dans la presse mais jamais confirmée.

Le format d'Appel à témoins, qui permet de recevoir des appels et des messages en direct, offre un canal supplémentaire pour recueillir des informations du public, un procédé qui a déjà porté ses fruits dans d'autres affaires, comme celles de Lucas Tronche ou de Caroline Marcel, résolues grâce à des témoignages recueillis via l'émission. Pour les familles des victimes, cette soirée représente un espoir de voir la vérité éclater au grand jour après des années d'attente et d'incertitude.

Les deux autres affaires traitées dans ce numéro spécial illustrent également les défis des cold cases et l'importance des nouvelles technologies et des révélations médiatiques pour faire avancer les enquêtes. L'affaire Christiane Commeau, vieille de vingt ans, a connu un regain d'activité grâce aux travaux du pôle Cold Case de Lyon, dont la procureure Marie‑Céline Lawrysz doit dévoiler des indices inédits, probablement issus d'analises ADN ou de reconstitutions numériques.

Quant à l'affaire Christian Abraham, elle est bien plus récente mais n'a pas encore connu de développement majeur depuis la découverte du corps en février 2024. L'émission mettra en lumière les comportements suspects de l'entourage de la victime, une piste classique mais souvent déterminante dans les affaires de meurtre.

En programmant ces trois dossiers, M6 montre sa volonté de s'imposer comme un acteur majeur de la recherche de la vérité judiciaire, en complément des moyens traditionnels de la police et de la justice. Le succès passé de l'émission, avec ses quinze dossiers résolus ou en progression, justifie en partie l'engouement du public pour ce rendez‑vous, qui allie suspense télévisuel et réel service rendu à l'institution judiciaire.

Cependant, la diffusion d'éléments sensibles en direct pose également des questions quant au respect du secret de l'instruction et à l'impact sur les éventuels procès futurs, une tension inhérente à ce type de format médiatique





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