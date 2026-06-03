Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : un pseudo-prêtre affirme l'avoir confessé, l'évêque dément

Un homme se présentant comme prêtre dans l'Aude a déclaré sur M6 avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. L'évêque de Carcassonne dément avoir autorisé la levée du secret de la confession.

Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : un homme se présentant comme prêtre dans l' Aude affirme avoir confessé le principal suspect de la tuerie de Nantes en 2022.

Ce témoignage, diffusé mardi sur M6, a provoqué une vive controverse après que l'évêque de Carcassonne a démenti avoir autorisé la levée du secret de la confession. L'affaire, qui hante la justice française depuis 2011, connaît ainsi un nouveau rebondissement, mais sans confirmation officielle des autorités. L'homme, identifié sous le nom de "père Marc", aurait reçu Xavier Dupont de Ligonnès dans sa communauté religieuse située à Plavilla, dans l'Aude.

Selon son récit, le fugitif serait resté quatre jours sur place et se serait confessé pendant quinze minutes, avouant les meurtres de sa femme et de ses quatre enfants. Il aurait également mentionné son intention de se rendre à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Le père Marc affirme avoir obtenu l'autorisation de l'évêque Bruno Valentin pour lever le secret de la confession et témoigner à la télévision, une déclaration immédiatement contestée par le diocèse.

L'évêque de Carcassonne a publié un communiqué mercredi pour démentir formellement avoir donné une telle autorisation. Il précise que le secret de la confession est inviolable dans l'Église catholique et qu'aucun prêtre nommé Marc n'exerce dans la communauté de Plavilla. De son côté, la justice n'a apporté aucune confirmation aux dires du témoin. Les enquêteurs restent prudents, rappelant que la dernière trace officielle de Xavier Dupont de Ligonnès remonte au 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens.

Depuis, malgré de nombreuses rumeurs et signalements, l'homme demeure introuvable. Cette affaire suscite de nombreuses réactions dans l'opinion publique et parmi les proches des victimes. Certains voient dans ce témoignage un espoir de résolution, tandis que d'autres dénoncent une possible manipulation médiatique. Les autorités appellent à la prudence et rappellent que toute information doit être vérifiée.

En attendant, l'émission de M6 continue de recueillir des témoignages via son numéro vert et son adresse email. Le mystère autour de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès reste entier, quinze ans après les faits





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