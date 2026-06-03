Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : un prêtre de l'Aude affirme que le suspect est venu se confesser en 2022

Un prêtre du monastère de la Communauté de l'Agneau à Plavilla (Aude) a affirmé que Xavier Dupont de Ligonnès s'est présenté à lui en 2022 pour avouer le meurtre de sa famille. Il dit posséder une photo et un numéro de téléphone du fugitif.

Un rebondissement spectaculaire dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme recherché depuis quinze ans pour le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants à Nantes en avril 2011.

Le père Marc, prêtre d'un monastère situé à Plavilla dans l'Aude, affirme que le fugitif est venu se confesser à lui en 2022 et a avoué le meurtre de sa famille. Dans une interview diffusée sur M6 dans l'émission Appel à témoins, le religieux a déclaré ne pas avoir de doute sur l'identité de l'homme qu'il a reçu. Il décrit un individu désemparé, vêtu d'un jean et d'une chemise à carreaux, qui semblait souffrir de problèmes psychiatriques.

Le père Marc assure avoir conservé une photo de Xavier Dupont de Ligonnès ainsi que son numéro de téléphone, ce qui pourrait constituer une piste majeure pour les enquêteurs. L'homme d'Église a expliqué avoir longtemps hésité avant de briser le secret de la confession, mais il a finalement obtenu l'autorisation de l'évêque de Carcassonne pour témoigner publiquement.

Selon lui, Xavier Dupont de Ligonnès lui aurait confié son intention de se rendre à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, après son passage au monastère. Cette révélation relance les espoirs de retrouver le fugitif, dont la trace s'était perdue depuis sa disparition après les meurtres. Les enquêteurs avaient déjà exploré plusieurs pistes, notamment celle d'un possible exil à l'étranger ou d'une vie recluse dans des communautés religieuses.

L'affaire avait connu un autre épisode marquant avec la découverte en 2017 d'un compte actif sur un forum religieux, que certains analysts avaient attribué à Xavier Dupont de Ligonnès. Le témoignage du père Marc pourrait donc être un élément clé pour faire avancer l'enquête.

Toutefois, des voix s'élèvent pour questionner la véracité de ces affirmations, d'autant que le prêtre a attendu quatre ans avant de se manifester. Les autorités n'ont pas encore commenté officiellement ces nouvelles révélations, mais l'émission Appel à témoins invite toute personne disposant d'informations à contacter la ligne dédiée. L'affaire continue de susciter un vif intérêt médiatique et public, alors que les proches des victimes espèrent toujours que la vérité éclate





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