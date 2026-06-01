Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : un compte suspect actif jusqu'en 2017 identifié sur un forum catholique

Une enquête de Ouest-France révèle qu'un compte nommé 'Epsilon' sur un forum catholique pourrait avoir été utilisé par Xavier Dupont de Ligonnès jusqu'en 2017, six ans après le quintuple meurtre de Nantes. Des analyses stylométriques montrent des similitudes frappantes avec les écrits du fugitif.

Quinze ans après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, l'un des plus grands mystères criminels français continue de susciter de nouvelles pistes. Dans une enquête publiée ce lundi 1er juin, nos confrères de Ouest-France révèlent avoir identifié un compte utilisateur sur un forum catholique qui pourrait avoir été utilisé par le père de famille bien après sa disparition en 2011.

On savait déjà que Xavier Dupont de Ligonnès participait activement aux discussions du site cite-catholique.org sous les pseudonymes Chevy puis LIGO. Ce dernier compte avait publié ses derniers messages quelques jours seulement après la découverte des corps de son épouse et de leurs quatre enfants à Nantes. Mais selon nos confrères, un troisième profil intrigue désormais les chercheurs et passionnés de l'affaire.

Baptisé Epsilon, ce compte a continué à publier des messages jusqu'en 2017, soit six ans après la disparition du fugitif. Pour parvenir à cette conclusion, nos confrères se sont appuyés sur la stylométrie, une méthode d'analyse qui compare les habitudes d'écriture d'un auteur. Syntaxe, vocabulaire, ponctuation, expressions récurrentes ou encore manière d'argumenter sont passés au crible afin de mesurer les ressemblances entre différents textes. Les similitudes entre les comptes Chevy, LIGO et Epsilon seraient particulièrement nombreuses.

Le journal affirme également avoir comparé ces publications à des écrits privés retrouvés dans le dossier d'enquête. Parmi les éléments relevés figurent des tournures de phrases identiques, l'utilisation répétée d'expressions comme CQFD ou Liste non exhaustive, ainsi qu'une ponctuation très caractéristique avec de multiples points d'interrogation et d'exclamation. Un autre détail retient particulièrement l'attention.

Selon nos confrères, une lettre manuscrite rédigée par Xavier Dupont de Ligonnès en 2008 évoquait des contradictions supposées dans la Bible autour de trois rois de l'Ancien Testament : Baescha, Jojakin et Achazia. Or quelques semaines avant les crimes de Nantes, le compte Epsilon avait publié plusieurs messages consacrés précisément à ces trois personnages bibliques. D'après nos confrères, aucun autre membre du forum n'avait abordé ce sujet pourtant très spécifique.

Aucun autre profil ne présenterait un niveau de convergence aussi important avec les écrits attribués à Xavier Dupont de Ligonnès. Mais dans une affaire où aucune trace certaine du fugitif n'a été retrouvée depuis 2011, cette nouvelle piste risque de raviver les spéculations sur une éventuelle survie de l'homme bien après sa disparition. Les enquêteurs, qui n'ont jamais cessé de travailler sur le dossier, pourraient être amenés à réexaminer ces éléments numériques.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès reste l'un des plus grands mystères criminels français, et chaque nouveau rebondissement alimente les théories les plus diverses. Ce compte Epsilon, s'il est avéré qu'il appartient bien au fugitif, changerait radicalement la perception de l'affaire, suggérant que l'homme aurait pu se cacher à Nantes même pendant des années après les faits





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