Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : nouvelles révélations et scepticisme après l'émission de Julien Courbet

Une émission télévisée présentée comme exceptionnelle a proposé de nouveaux témoignages sur la possible survie de Xavier Dupont de Ligonnès, mais l'absence de preuves matérielles a suscité un large scepticisme parmi le public et les experts.

L'émission présentée comme un rendez-vous exceptionnel pour éclairer la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants avant de disparaître en avril 2011, a suscité de vives réactions.

Dès les premières minutes, Julien Courbet a donné le ton, affirmant que l'enquête avançait grâce à de nouveaux témoignages. Les téléspectateurs ont découvert plusieurs personnes assurant avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès après le 15 avril 2011. Le programme s'appuyait largement sur les travaux de Gilles Gallou, ancien policier chargé de l'enquête en 2011, qui défend désormais l'idée que Xavier Dupont de Ligonnès ne se serait probablement pas suicidé après avoir quitté l'hôtel.

Un témoignage clé concernait une gérante d'agence de location de voitures qui a affirmé avoir reçu la visite d'un homme qu'elle identifie formellement comme Xavier Dupont de Ligonnès, avec un récit compatible avec celui d'un fugitif cherchant à éviter toute trace bancaire. Un ancien vendeur automobile a lui aussi rapporté un témoignage similaire. Ensuite, un habitué d'un café a raconté avoir interagi avec Xavier Dupont de Ligonnès à la terrasse d'un bar quelques jours après sa disparition.

Selon lui, le fugitif lui aurait parlé italien avec un fort accent français et lui aurait prêté son briquet avant de repartir à moto lorsque des gendarmes sont passés à proximité. Cependant, comme l'ont rapidement souligné de nombreux téléspectateurs sur les réseaux sociaux, aucun de ces témoignages n'était accompagné d'une preuve matérielle : pas de photographie exploitable datant de 2011, pas de document administratif, ni de réservation retrouvée, et encore moins de trace bancaire.

L'un des moments les plus attendus concernait une vidéo tournée en 2025 dans le Var. Une femme effectuant une randonnée aurait remarqué un homme dont la silhouette lui rappelle Xavier Dupont de Ligonnès. Elle est retournée à sa voiture Tesla, a activé les caméras embarquées et est repassée devant lui. Selon le récit présenté, l'homme aurait alors tenté de dissimuler son visage avant de quitter la route en courant dans les champs environnants.

Cette prudence n'a pas empêché une vague de réactions sceptiques sur les réseaux sociaux. Certains ont ironisé sur une émission qui aurait davantage alimenté les spéculations qu'apporté de véritables avancées. Les téléspectateurs ont également reproché la compilation de témoignages non étayés par des preuves concrètes.

Par ailleurs, il a été annoncé que le prochain film de Gérard Jugnot s'inspirerait de la vraie-fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, ajoutant une dimension culturelle à l'affaire. L'émission, bien que prometteuse, a finalement laissé place à une grande incertitude, renforçant le mystère entourant cette affaire judiciaire non résolue depuis plus d'une décennie





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