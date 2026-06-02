Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : nouveaux témoignages et pistes explorés quinze ans après

L'émission Appel à témoins sur M6 a revisité l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès en présentant de nouveaux témoignages et pistes, sans apporter de preuve définitive sur le sort du suspect. Retour sur les éléments marquants.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès reste l'une des énigmes criminelles les plus marquantes de France, et l'émission Appel à témoins sur M6 a récemment ravivé l'intérêt du public pour ce dossier non résolu.

Quinze ans après la découverte des corps de son épouse et de ses quatre enfants à Nantes, et la disparition du principal suspect, de nouveaux éléments ont été présentés, mais aucun n'a permis d'apporter une preuve décisive. L'émission, présentée par Julien Courbet, s'est appuyée sur les recherches de Gilles Galloux, ancien policier ayant réexaminé l'intégralité du dossier.

Ce dernier a défendu l'hypothèse que Xavier Dupont de Ligonnès ne se serait pas suicidé à Roquebrune-sur-Argens, où il a été vu pour la dernière fois en avril 2011, mais aurait plutôt organisé sa disparition. Plusieurs témoignages crédibles ont été recueillis, notamment celui d'une employée d'une agence de location de véhicules qui a décrit un homme correspondant au profil de Dupont de Ligonnès, sans lunettes et portant un sac, qui aurait tenté de louer une voiture en espèces, se montrant embarrassé par l'obligation de présenter une carte bancaire.

Ce témoin n'a fait le rapprochement qu'après avoir vu le visage du suspect à la télévision. D'autres témoins affirment l'avoir aperçu dans le sud de la France après la date de sa disparition officielle : un vendeur automobile aux environs du 20 avril 2011, un homme à la terrasse d'un bar le 21 avril qui lui aurait demandé du feu en italien, et d'autres encore devant un camping.

Une réservation dans un hôtel Formule 1 fin avril 2011 au nom de "Xavier Dupont" a également été évoquée, réglée par un individu identifié par les enquêteurs mais jamais auditionné. Enfin, une vidéo récente tournée en 2025 par la caméra embarquée d'une Tesla dans le sud de la France a été diffusée ; la conductrice pensait avoir reconnu le fugitif, mais la ressemblance n'a pas convaincu l'ensemble des observers, même si l'hypothèse d'une modification physique par chirurgie esthétique a été soulevée.

Ces éléments, bien que non concluants, relancent les interrogations sur le sort du principal suspect. Par ailleurs, l'émission a abordé d'autres pistes intrigantes, comme la possibilité que Dupont de Ligonnès ait écrit sur un forum religieux six ans après sa disparition, ou la piste du compte "Epsilon" jugée troublante. Des personnalités comme Anne-Sophie Martin prônent la thèse d'une disparition orchestrée, tandis qu'une enquêtrice amateur affirme qu'il est encore en vie.

L'affaire continue de susciter des théories et des recherches, quinze ans après les faits





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Xavier Dupont De Ligonnès Disparition Témoignages Enquête Affaire Criminelle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xavier Dupont de Ligonnès : un troisième pseudonyme identifié sur un forum catholique, actif jusqu'en 2017Une analyse stylométrique révèle de fortes similitudes entre le compte Epsilon et les pseudonymes Chevy et LIGO utilisés par Xavier Dupont de Ligonnès avant et après sa disparition. Ce compte, actif jusqu'en 2017, pourrait indiquer que le fugitif a continué à communiquer en ligne bien après les faits.

Read more »

Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : le fugitif actif sur un forum catholique jusqu'en 2017 ?Une enquête de Ouest-France révèle que le compte 'Epsilon', actif sur un forum catholique jusqu'en 2017, présente des similitudes stylistiques et des références bibliques identiques à celles des pseudonymes utilisés par Xavier Dupont de Ligonnès avant les meurtres de 2011.

Read more »

Xavier Dupont de Ligonnès : la piste du compte 'Epsilon' est jugée 'assez troublante'L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès connaît un nouveau rebondissement avec la mise en lumière d'un compte de forum religieux actif jusqu'en 2017.

Read more »

Des témoins se manifestent dans l'affaire Xavier Dupont de LigonnèsDes témoins se sont manifestés dans l'émission Appel à témoins, dont un prêtre qui prétend avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022.

Read more »