Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : le fugitif actif sur un forum catholique jusqu'en 2017 ?

Une enquête de Ouest-France révèle que le compte 'Epsilon', actif sur un forum catholique jusqu'en 2017, présente des similitudes stylistiques et des références bibliques identiques à celles des pseudonymes utilisés par Xavier Dupont de Ligonnès avant les meurtres de 2011.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, l'un des plus grands mystères judiciaires français, connaît un nouveau rebondissement. Selon une enquête du journal Ouest-France publiée ce mardi 2 juin 2026, le fugitif aurait pu maintenir une présence active sur un forum catholique en ligne jusqu'en 2017, soit six ans après la découverte des corps de sa famille à Nantes.

Le compte, baptisé Epsilon, présente des similitudes frappantes avec les pseudonymes utilisés par Xavier Dupont de Ligonnès avant les meurtres de 2011. Les journalistes ont analysé plus d'un millier de messages postés sous ce pseudonyme et les ont comparés à ceux de deux comptes déjà identifiés comme appartenant au fugitif : Chevy et LIGO. Des particularités stylistiques, comme l'usage répété de points d'exclamation et d'interrogation, l'emploi fréquent de CQFD, et des formulations récurrentes, suggèrent une même plume.

L'indice le plus troublant reste la référence à trois rois bibliques peu connus : Baescha, Jojakin et Achazia. Ces mêmes noms apparaissent à la fois dans un document personnel jamais rendu public attribué à Xavier Dupont de Ligonnès et dans des messages du compte Epsilon, parfois avec des formulations quasi identiques. Sur les 6 571 membres inscrits sur le forum cite-catholique.org, Epsilon est le seul à avoir évoqué ce sujet.

Claude-Alain Roten, expert en stylométrie ayant travaillé sur l'affaire Grégory, estime que le faisceau de présomptions est difficile à contester. Il souligne que la probabilité qu'une autre personne utilise exactement les mêmes références bibliques est infime, même s'il ne faut pas totalement exclure un copycat.

Cependant, aucune preuve formelle ne permet d'affirmer que le fugitif se cachait derrière ce profil. Disparu depuis avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais été retrouvé malgré des milliers de signalements. L'émission Appel à témoins sur M6, diffusée ce soir, promet de nouvelles révélations, notamment des preuves de vie potentielles. Le mystère reste entier, mais cette piste numérique relance les spéculations sur l'homme le plus recherché de France





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