Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : le faux 'père Marc' aurait affirmé être le fugitif recherché

Le faux prêtre aurait trompé M6 en direct dans l'émission 'Appel à témoins' et aurait affirmé être le fugitif recherché Xavier Dupont de Ligonnès.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de faire couler de l'encre après que le faux 'père Marc' ait affirmé hors antenne qu'il était 'XDDL', le fugitif recherché.

Ce mardi 2 juin, dans l'émission 'Appel à témoins' sur M6, un homme se présentant comme prêtre a affirmé avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès. Qui lui aurait avoué avoir tué sa femme et ses quatre enfants, 11 ans auparavant. Mais ce n'est pas tout, comme le révèle ce mercredi 3 juin, l'homme au bout du fil aurait fini par faire une autre confidence.

'Il a dit qu'il était lui-même Xavier Dupont de Ligonnès et qu'il voulait se rendre', précise une source, présente sur place, au journal. La direction de M6 n'a pas voulu confirmer si de tels propos avaient pu être tenus, et a présenté ses excuses à Mgr Bruno Valentin, évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne, qui a fustigé 'une séquence trompeuse pour le public'





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