Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : l'évêque de Carcassonne dément les propos tenus par un prêtre sur M6

Un faux témoignage a été diffusé sur M6 dans l'émission Appel à témoins, qui a affirmé avoir rencontré Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. L'évêque de Carcassonne a démenti ces propos, qui ont créé une vive polémique. La chaîne M6 a présenté ses excuses à l'évêque de Carcassonne et a expliqué que les investigations se poursuivaient sur cette affaire.

L'homme qui a prétendu être un prêtre et avoir rencontré Xavier Dupont de Ligonnès sur M6 a ensuite affirmé qu'il était XDDL en personne. Cette révélation a créé une vive polémique .

Alors qu'il a finalement admis ne pas être prêtre, l'homme a affirmé qu'il était Xavier Dupont de Ligonnès lui-même. Cette affirmation a suscité des interrogations, notamment après que l'évêque de Carcassonne, Mgr Bruno Valentin, a démenti les propos tenus par l'homme. La chaîne M6 a présenté ses excuses à l'évêque de Carcassonne et a expliqué que les investigations se poursuivaient sur cette affaire comme sur toutes les autres affaires de l'émission





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