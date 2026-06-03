Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : l'évêque de Carcassonne conteste les allégations d'un prétendu 'prêtre'

L'évêque de Carcassonne a fermement démenti les allégations selon lesquelles un homme se présentant comme un prêtre aurait confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. Ces affirmations ont été faites dans l'émission 'Appel à témoins' de M6, sans l'accord ni de l'évêque, ni de l'homme qui a pris la parole, ni même de la chaîne de télévision. L'évêque a condamné ce manque de professionnalisme et de rigueur qui a conduit à cette séquence trompeuse pour le public.

L'évêque de Carcassonne a fermement démenti les allégations selon lesquelles un homme se présentant comme un prêtre aurait confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022.

Ces affirmations ont été faites dans l'émission 'Appel à témoins' de M6, sans l'accord ni de l'évêque, ni de l'homme qui a pris la parole, ni même de la chaîne de télévision. L'évêque a condamné ce manque de professionnalisme et de rigueur qui a conduit à cette séquence trompeuse pour le public.

Le prêtre a affirmé faire partie d'un monastère situé à Plavilla dans l'Aude, mais un responsable du monastère Saint-Pierre de la Communauté de l'Agneau à Plavilla a lui aussi démenti ces propos. Cette affaire a suscité de nombreux fantasmes depuis que Xavier Dupont de Ligonnès a été recherché pour le quintuple assassinat de sa famille en 2011





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