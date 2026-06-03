Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : l'évêque de Carcassonne dément avoir reçu les confidences d'un prêtre

Un prêtre a affirmé avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès, disparu depuis 15 ans après le meurtre de sa famille. Selon lui, l'homme qu'il a identifié comme étant Dupont de Ligonnès lui aurait fait des confidences lors d'une rencontre en 2022. Cependant, l'évêque de Carcassonne a rapidement démenti avoir été contacté à propos de cette affaire.

Dans l'émission 'Appel à témoins' diffusée sur M6 mardi 2 juin, un prêtre a affirmé avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès, disparu depuis 15 ans après le meurtre de sa famille.

Selon lui, l'homme qu'il a identifié comme étant Dupont de Ligonnès lui aurait fait des confidences lors d'une rencontre en 2022. Il a également déclaré avoir obtenu l'accord de l'évêque de Carcassonne pour briser le secret de la confession.

Cependant, l'évêque en question, Mgr Bruno Valentin, a rapidement démenti avoir été contacté à propos de cette affaire. Dans une vidéo publiée le mercredi 3 juin, il a affirmé n'avoir eu aucun contact avec celui qui a pris la parole dans l'émission, ni même avec M6. Il a déploré une 'séquence trompeuse pour le public'





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