Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : des témoins clés brisent enfin le silence après 15 ans et affirment avoir parlé au fugitif

L'émission 'Appel à témoins' sur M6 explore de nouvelles pistes sur la cavale de Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté du quintuple meurtre de Nantes en 2011. Des témoins affirment avoir vu et parlé à Xavier Dupont de Ligonnès après sa disparition en 2011. L'émission espère que ces témoignages inciteront les téléspectateurs à parler s'ils ont des informations nouvelles.

L'émission 'Appel à témoins ' sur M6 explore ce mardi 2 juin de nouvelles pistes sur la cavale potentielle de Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté du quintuple meurtre de Nantes en 2011.

Le programme diffuse des témoignages inédits affirmant que le fugitif est resté vivant en France après sa disparition. Xavier Dupont de Ligonnès, un nom tristement célèbre et une question qui reste en suspens : le principal suspect du meurtre d'Agnès, sa femme et de ses quatre enfants Arthur, Anne, Thomas et Benoît, est-il toujours en vie ?

Ce mardi 2 juin, l'émission 'Nous ne souhaitions pas passer à côté de la possibilité de contribuer à la résolution de l'un des plus grands mystères de l'histoire judiciaire'. Les témoins interrogés dans l'émission affirment avoir vu et parlé à Xavier Dupont de Ligonnès après sa disparition en 2011. Selon le producteur de l'émission, ces témoignages sont d'autant plus précieux qu'ils n'ont jamais été entendus par les enquêteurs.

Les gens n'osent pas parler par crainte de mettre en cause untel ou untel, ou ils pensent qu'ils peuvent être reconnus en parlant. Dans ce cas précis, les témoins ont été convaincus de parler car leur récit peut être utile à la manifestation de la vérité. L'émission espère que les nouveaux éléments présentés ce mardi soir inciteront les téléspectateurs à parler, s'ils sont en possession d'informations nouvelles, en appelant la cellule téléphonique de l'émission.

Réponse ce soir à 21 h 10 sur Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : incroyable rebondissement, le fugitif aurait posté des messages jusqu'à 6 ans après la tuerie familiale. Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : 'Je ne sais pas ce qu'ils ont', les révélations promises par M6 vont-elles aider les enquêteurs ? Rebondissement dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ? Un nouvel élément totalement inédit' bientôt révélé dans l'émission de Julien Courbet





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