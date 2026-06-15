Affaire Tiago Ribeiro : quatre suspects jugés pour l'assassinat d'un père de famille à Buzet‑sur‑Baïse

Le procès du 15 au 19 juin 2024 à la cour d'assises du Lot‑et‑Garonne réexamine le meurtre de Tiago Ribeiro, abattu d'une balle dans la tête. Quatre hommes, dont le tireur présumé, sont accusés d'assassinat, de complicité et d'appartenance à une association de malfaiteurs. Le déroulement du procès visera à lever les zones d'ombre qui entourent les faits de 2022.

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis le drame qui a choqué la petite commune de Buzet‑sur‑Baïse, dans le Lot‑et‑Garonne. Dans la nuit du 24 au 25 avril 2022, Tiago Ribeiro , père de famille âgé de trente‑deux ans, rentrait chez lui, accompagné de son épouse enceinte et de leurs deux enfants, lorsqu'une balle, tirée à bout de fusil, a traversé sa tête au moment même où il descendait de son véhicule.

L'impact mortel a immédiatement mis fin à sa vie, laissant derrière lui une famille en deuil et une communauté en quête de réponses. Les circonstances de cet assassinat demeurent encore obscures, mais les autorités judiciaires ont finalement réuni les pièces du puzzle. Le 15 juin prochain, la cour d'assises du Lot‑et‑Garonne ouvrira ses portes pour un procès de cinq jours, du lundi au vendredi, au cours duquel quatre accusés seront jugés pour leur implication présumée dans le meurtre.

L'objectif principal de la procédure sera d'élucider les faits, de déterminer les rôles exacts de chaque prévenu et de rendre justice tant à la victime qu'à sa famille





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