Affaire Serge Atlaoui : le parquet requiert de substituer la réclusion à perpétuité à la peine de mort prononcée en Indonésie

Le parquet de Pontoise a requis la réclusion criminelle à perpétuité pour Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogues. La justice française doit adapter la peine à son système, la peine capitale étant abolie dans le pays depuis 1981.

Le parquet de Pontoise a requis ce mercredi 12 février la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Serge Atlaoui . Condamné à mort il y a dix-sept ans en Indonésie , il a été transféré en France la semaine dernière. Pour les magistrats de Pontoise, il s'agit d'adapter une peine capitale , abolie en France depuis 1981. Ce mercredi 12 février, les magistrats du Val-d'Oise ont requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Serge Atlaoui pour trafic de drogues .

Il a été transféré en France le 4 février, quittant la prison de Jakarta où il a passé 17 ans. «Le parquet considère que la seule possibilité de peine la plus proche de la peine de mort est celle de la réclusion criminelle à perpétuité», a déclaré le procureur. Lorsqu'une peine prononcée à l'étranger est plus sévère que son équivalent en France, le tribunal correctionnel du lieu de détention doit adapter la situation carcérale. Fait notable, la justice française n'est pas compétente sur le fond de l'affaire, définitivement jugée en Indonésie, et doit seulement se prononcer sur la peine de Serge Atlaoui. «Pour ne pas obérer la capacité diplomatique de l'Etat français à obtenir le transfèrement de ses nationaux, il faut que l'autorité judiciaire se cantonne à ce rôle», a ajouté le procureur. Serge Atlaoui avait été condamné à la mort en Indonésie pour trafic de drogues. Son cas avait suscité une grande indignation en France. Il avait été arrêté en 2005. De l'accusation, il était décrit comme un «chimiste» impliqué dans la fabrication de méthamphétamine. Une usine clandestine avait été découverte, en banlieue de Jakarta, et les autorités l'avaient accusé d'être un «chimiste». Protestant de son innocence, l'artisan venu de Metz, père de quatre enfants, s'est toujours défendu d'être un trafiquant de drogue, affirmant qu'il n'avait fait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il croyait être une usine d'acrylique. Initialement condamné à la prison à vie, il avait vu la Cour suprême alourdir la sentence et le condamner à la peine capitale en appel. Il devait être exécuté aux côtés de huit autres condamnés en 2015, mais a obtenu un sursis après que Paris a intensifié la pression, les autorités indonésiennes ayant été persuadées de revoir sa peine. Malade et transféré dans la prison de Salemba, à Jakarta, il a suivi jusqu'à récemment chaque semaine un traitement dans un hôpital de la capitale. Le tribunal correctionnel de Pontoise, compétent pour la prison d'Osny dans laquelle a été incarcéré le sexagénaire depuis son transfèrement au pays il y a une semaine, doit adapter la situation carcérale.





