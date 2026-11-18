Accusations d'insultes racistes lors d'un match de football U17 à La Teste-de-Buch. Le FC Talence saisit la ligue, tandis que le maire et l'adversaire réagissent.

Une polémique majeure éclate sur le bassin d'Arcachon après des accusations d'insultes racistes proférées pendant un match de football. Deux jeunes joueurs U17 du FC Talence affirment avoir été la cible d'injures graves de la part de spectateurs lors de la rencontre contre le FC Pays de Buch. L'incident s'est produit samedi 14 novembre sur un terrain situé à La Teste-de-Buch.

Déroulement des faits et accusations

Selon les déclarations recueillies par le média Le Parisien, les joueurs talençais disent avoir entendu des commentaires haineux pendant le déroulement de la partie. Les insultes visées seraient particulièrement ciblées, visant l'origine ethnique des sportifs sur le terrain. Un défenseur et un gardien du FC Talence se seraient vu proférer des termes dégradants par des individuals présents sur les bords du terrain.

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Réactions croisées des clubs

Le président du FC Pays de Buch, Sylvain Cantiron, a déclaré ne rien avoir entendu de tel pendant ou après la rencontre. Il précise que les joueurs adverses sont retournés au vestiaire et sont partis sans soulever le moindre incident. Selon lui, l'arbitre officiel n'a également relevé aucune irrégularité de ce type sur le terrain pendant le match. Il attribue la source de ces accusations à un encadrant du FC Talence qui n'était pas présent physiquement lors de la rencontre.

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Prise de position officielle et saisines

Le vice-président du FC Talence, Wilfried Aloy, attend désormais les conclusions de la commission du district de la Gironde de football avant de se prononcer définitivement. Cette instance a été officiellement saisie pour examiner les plaintes et vérifier la véracité des faits rapportés par les jeunes joueurs. La ligue devra donc instruire le dossier pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner les responsables des propos.

Condamnation politique et impacts

Thierry Gouaichault, maire de La Teste-de-Buch, a exprimé une condamnation ferme et immédiate de ces agissements. Il qualifie le racisme d'absolument intolérable et demande au club local des éclaircissements ainsi qu'une prise de position publique claire. La municipalité insiste sur le fait que de tels comportements portent gravement atteinte à l'image de la commune et ne sauraient être tolérés par les autorités locales.