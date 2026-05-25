L'humoriste Chantal Ladesou indique que c'est 'très ennuyeux' quand un artiste ne peut plus faire son métier, tout en confessant que le nombre de témoignages à l'encontre de Patrick Bruel 'pose question'. Il doit-il renoncer à sa tournée dont le lancement est prévu le 16 juin à Paris au Cirque d'Hiver ? La question divise, que ce soit au sein de la classe politique ou dans le show-business, alors que la star nie tous les faits reprochés.

Affaire Patrick Bruel : 'On ne peut pas empêcher les artistes de jouer', estime l'humoriste Chantal Ladesou alors que la tournée du chanteur débute bientôt.

L'humoriste Chantal Ladesou indique que c'est 'très ennuyeux' quand un artiste ne peut plus faire son métier, tout en confessant que le nombre de témoignages à l'encontre de Patrick Bruel 'pose question'. Il doit-il renoncer à sa tournée dont le lancement est prévu le 16 juin à Paris au Cirque d'Hiver ? La question divise, que ce soit au sein de la classe politique ou dans le show-business, alors que la star nie tous les faits reprochés.

Patrick Bruel : 'On le sait depuis des années. Il va se faire soigner !

' Lio balance sur le chanteur avant sa venue à Toulouse pour la tournée 'Les Années 80'. Dans ce contexte, nombreux sont les artistes à être questionnés sur le sujet. C'est le cas notamment de l'humoriste Chantal Ladesou, récemment interrogée par Le Dauphiné libéré.

'C'est quand même un artiste, s'il ne tourne plus, s'il ne joue plus au théâtre, s'il ne peut plus faire son métier, c'est quand même très ennuyeux', estime en préambule cette figure des Grosses Têtes, l'émission de radio phare de RTL. Et dans un second temps, la comédienne développe : 'Derrière une tournée, il y a le théâtre, des techniciens, toute une bande de gens qui vont se retrouver sans rien faire du jour au lendemain.

Je pense qu'on n'a pas le droit d'empêcher de jouer les artistes. C'est trop dur. C'est trop difficile parce que cela met au chômage plein de gens.

' Sur le fond de l'affaire, Chantal Ladesou explique que c'est difficile de se faire un avis tant que le chanteur n'a pas été jugé. 'Mais quand il y a autant de témoignages, cela pose question', renchérit-elle. Ce dimanche 24 mai, après l'émission 'Sept à Huit', diffusée sur TF1, le Paléo festival, l'un des plus grands festivals de musique d'Europe, a confirmé dans une publication Instagram un 'comportement inadmissible' de Patrick Bruel avec une masseuse bénévole de l'événement en 2019.

Selon le festival, une procédure judiciaire a eu lieu et s'est conclue en 2022 par un accord entre les parties incluant une clause de confidentialité. L'organisation précise que l'artiste ne sera plus invité à l'avenir.

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