Affaire Patrick Bruel : les fans divisés entre soutien aux victimes et présomption d'innocence

Les accusations de violences sexuelles visant Patrick Bruel fracturent ses fans, qui oscillent entre déception, colère et attente de la justice.

Les accusations de violences sexuelles qui visent Patrick Bruel depuis plusieurs semaines ont profondément divisé ses fans. Alors que le chanteur conteste fermement les faits, une trentaine de femmes ont témoigné et au moins une douzaine de plaintes ont été déposées.

Cette affaire a relancé un débat sensible entre soutien aux victimes présumées et respect de la présomption d'innocence. Les concerts prévus pour 2026 sont pour l'instant maintenus, mais les réactions des fans sont contrastées. Certains, comme Véronique, se disent bouleversés.

"Dans un premier temps, j'étais sidérée. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Depuis que tous ces témoignages circulent, je suis hyper déçue et en colère", confie-t-elle. Elle avait prévu d'assister à un concert avec une amie et de rencontrer l'artiste après avoir gagné un concours.

"Notre rêve ultime, c'était de le rencontrer. Quarante ans à fantasmer sur le type. Sauf que là, tout s'arrête pour nous.

" Elle a finalement échangé sa place pour voir un autre artiste. "J'ai l'impression qu'il a foutu 35 ans de nos vies en l'air", ajoute-t-elle. Elle s'interroge sur le maintien des concerts : "Si on ne met pas des jeunes femmes en danger en le laissant continuer ?

" Annick, une autre fan, possède également des tickets pour le concert de Toulouse. Elle espérait "revivre mon adolescence" en y allant, mais elle souhaite désormais que le concert soit annulé pour être remboursée.

"J'ai peur que le concert parte au pugilat avec des huées ou des choses comme ça. Et même pour lui, ça ne sera pas agréable.

" Elle a cessé d'écouter ses musiques et espère qu'il "va payer pour tout ce qu'il a fait". "S'il y a autant de personnes qui parlent, et si les langues se délient autant, c'est bien qu'il n'est pas net. Donc je pense qu'il faut que la justice soit rendue vis-à-vis des femmes.

" D'autres fans, comme Frédérique, adoptent une position plus nuancée. "Sans remettre en cause ces témoignages, j'ai énormément de mal à y croire", explique-t-elle. "Je l'ai vu à plusieurs reprises et c'est vrai qu'on n'a pas cette image-là de Patrick Bruel. Je pense qu'il est capable d'être un goujat.

Je ne suis pas sûre que ce soit un grand gentleman avec les femmes. Mais de là à faire ça, j'ai du mal à y croire.

" Elle estime que le nombre de témoignages crée le doute, mais elle préfère attendre la décision de la justice avant de prendre parti. La polémique ne se limite pas aux fans. Des élus locaux ont pris position, certains demandant l'annulation des concerts. Une fan critique ces interventions : "Des maires, des élus de la République, s'immiscent dans une affaire de justice.

" L'affaire a également conduit le Paléo Festival en Suisse à ne plus inviter l'artiste. Pendant ce temps, la tournée 2026 est toujours programmée à partir de juin. Les témoignages continuent d'affluer, comme celui de Flavie Flament qui a livré un récit glaçant sur une nuit chez le chanteur quand elle avait 16 ans. La maquilleuse historique de Patrick Bruel, quant à elle, a pris sa défense en affirmant qu'elle aurait été au courant.

Cette affaire met en lumière la difficulté de concilier la présomption d'innocence avec la parole des victimes, un débat qui traverse la société française





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