Affaire Notre-Dame-de-Bétharram: François Bayrou Rencontre les Victimes

Le Premier ministre français, François Bayrou, rencontrera samedi matin les victimes de l'établissement scolaire Notre-Dame-de-Bétharram. Des accusations de violence physique, d'agression sexuelle et de viol remontant aux années 1970 et 1990 ont été déposées contre l'établissement catholique. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé un contrôle sur l'école et les députés LFI et les écologistes demandent la démission de François Bayrou.

Ce samedi matin, à 11h45, le Premier ministre François Bayrou rencontrera Alain Esquerre, porte-parole du collectif des victimes de Notre-Dame-de-Bétharram. Il sera accompagné d'une dizaine de victimes de l'établissement catholique privé pour ce rendez-vous fixé à la mairie de Pau, indique Ici Béarn Bigorre. Ces anciens élèves attendent des annonces concrètes du Premier ministre qui connaît bien le collège et le lycée, plusieurs de ses enfants y ayant été scolarisés.

Le rectorat de Bordeaux va contrôler l'établissement scolaire. L'affaire Bétharram fait enfin réagir le ministère de l'Éducation nationale. Un communiqué d'Elisabeth Borne, publié vendredi soir, annonce que le ministère a demandé au rectorat de Bordeaux d'avancer ses opérations de contrôle 'pour disposer d'éléments sur le fonctionnement actuel de l'établissement'. Le ministère de l'Éducation nationale indique avoir recherché d'éventuels contrôles de Notre-Dame-de-Bétharram dans le passé mais, 'à ce stade, le ministère n’a au sein de ses services de tels éléments'. Notre-Dame-de-Bétharram est un établissement catholique sous contrat avec l'État. Un contrôle mené en 1996 quand François Bayrou était ministre Nos confrères du Figaro ont retrouvé la trace d'un contrôle de l'inspection académique mené le 12 avril 1996. Il faisait suite à la plainte d'un parent d'élève, notamment pour une gifle sur son fils de 5e, à la suite d'une réflexion du collégien dans le réfectoire sur un verre cassé. Le rapport du contrôle ne trouve presque rien à redire. En regrettant 'un concours malheureux de circonstances', le document de trois pages stipule : 'Les récents événements qui concernent un enfant ne doivent pas masquer la vérité : Notre-Dame de Bétharram n’est pas un établissement où les élèves sont brutalisés'. L'inspecteur de l'Éducation nationale affirme que 'tous ceux' qu'il a entendus, à l'exception d'un 'plus nuancé', vivent leur scolarité 'très normalement', 'sans subir de châtiment corporel et dans un climat de confiance'. Or il s'avère que ce rapport de l'Éducation nationale ne reflète pas toute la réalité du quotidien de l'établissement scolaire que l'on découvre 30 ans plus tard. 112 plaintes d'anciens élèves ont été déposées pour des violences physiques, agressions sexuelles et viols commis entre les années 1970 et 1990. Le parquet de Pau a ouvert une enquête il y a plus d'un an. Face à l'Assemblée nationale mardi, François Bayrou avait affirmé qu'il n'avait 'jamais à cette époque, été averti des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements'. François Bayrou était ministre de l'Éducation entre 1993 et 1997, puis député des Pyrénées-Atlantiques et président du conseil général les années suivantes. LFI et les écologistes demandent la démission de François Bayrou Les députés LFI et les écologistes se sont emparés de l'affaire pour demander la démission du Premier ministre. Le député LFI Jean-François Coulomme a saisi la justice pour 'non-dénonciation' de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles sur mineurs. Le groupe des écologistes à l'Assemblée a demandé vendredi l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire.





