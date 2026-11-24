Thibault de Montbrial qualifie d'aberration juridique le procès du policier dans l'affaire Nahel, prédit que le débat portera sur la légitime défense.

Thibault de Montbrial a livré une analyse détaillée des enjeux juridiques et politiques entourant le procès du policier impliqué dans la mort de Nahel sur l'antenne de L'Heure des pros, présentée par Pascal Praud. Ce mardi, le fondateur de l'Institut Montaigne a exprimé son inquiétude face à la qualification de meurtre retenue contre le gendarme, jugeant cette décision comme une aberration sur le plan juridique. Cette prise de position s'inscrit dans un contexte médiatique tendu où les débats sur l'application de la loi et la légitime défense des forces de l'ordre dominent l'actualité nationale.

Une aberration juridique selon l'expert

Thibault de Montbrial estime fermement que la décision de juger le policier pour meurtre constitue une erreur fondamentale du système judiciaire. Il qualifie cette approche de juridiquement incohérente, soulignant que la complexité des interventions de police ne peut être réduite à une simple qualification pénale. Pour l'expert, cette procédure remet en cause les cadres légaux existant pour protéger les agents en exercice, créant une insécurité juridique majeure pour les forces de l'ordre.

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Le débat central, selon ses dires, ne portera pas sur l'acte en soi mais sur les circonstances spécifiques qui ont conduit le policier à faire usage de son arme. La question de la légitime défense sera donc au cœur des discussions futures, déterminant si les actions du gendarme étaient proportionnées et justifiées au regard du danger perçu. Cette distinction est cruciale pour l'issue du procès et la perception publique de la justice.

Décalage avec les positions présidentielles

En contraste direct avec l'analyse de Thibault de Montbrial, Emmanuel Macron a récemment exprimé son profond regret concernant le tir du policier. Le président de la République a qualifié d'inexcusable tout acte de violence exercé par un agent dans l'exercice de ses fonctions, mettant l'accent sur la nécessité absolue du respect de la vie humaine. Cette déclaration officielle crée une tension visible entre le discours politique haut placé et les préoccupations exprimées par les experts juridiques et les syndicats policiers.

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Thibault de Montbrial déplore cette rhétorique présidentielle, la jugeant déconnectée des réalités terrain et des procédures judiciaires en cours. Selon lui, la position du chef de l'État risque de biaiser la perception publique du procès, en préjugeant de la culpabilité avant même le déroulement des débats. Cette divergence de vue illustre la fracture profonde qui s'est installée entre l'exécutif et une partie de l'opinion publique et des spécialistes du droit.

Calendrier et enjeux politiques majeurs

Un élément clé de l'analyse concerne le calendrier du procès, qui ne pourra pas se tenir avant l'élection présidentielle. Cette contrainte temporelle place l'affaire au centre des stratégies politiques des principaux candidats, notamment Jordan Bardella. Pascal Praud a également abordé l'interview de ce dernier, dont les propos ont suscité de vives réactions et ont redynamisé le débat sur la sécurité et l'autorité de l'État.

La proximité de l'élection présidentielle signifie que chaque déclaration, chaque décision judiciaire et chaque intervention médiatique aura un impact direct sur la course à l'Élysée. Thibault de Montbrial souligne que l'enjeu dépasse la simple affaire judiciaire pour toucher à la cohésion sociale et à la confiance dans les institutions. Le procès devient ainsi un référentiel politique majeur, capable de mobiliser ou de diviser les électeurs selon leur perception de la justice et de l'ordre public.