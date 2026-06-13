Affaire Mis et Thiennot : la Cour de révision examine une condamnation vieille de 80 ans

La Cour de révision s'est penchée sur le dossier de Raymond Mis et Gabriel Thiennot, condamnés en 1950 pour le meurtre d'un garde-chasse. Les avocats plaident pour une réhabilitation, tandis que l'avocat général s'y oppose. Les deux hommes, décédés, clamaient leur innocence.

L'affaire Mis et Thiennot , l'une des plus célèbres erreurs judiciaires françaises, a été examinée le jeudi 7 mai 2026 par la Cour de révision de la Cour de cassation.

Raymond Mis et Gabriel Thiennot, deux jeunes chasseurs de l'Indre, avaient été condamnés en 1950 par la cour d'assises de la Gironde à quinze ans de travaux forcés pour l'assassinat du garde-chasse Louis Boistard, tué de quatre coups de fusil à Saint-Michel-en-Brenne. Depuis leur condamnation, ils n'ont cessé de clamer leur innocence, soutenus par une partie de l'opinion publique et des élus locaux.

La Cour de révision devait déterminer si les éléments du dossier, notamment les aveux obtenus sous la contrainte, étaient de nature à jeter un doute sur leur culpabilité. Les débats ont été marqués par des plaidoiries passionnées. Me Thierry Thiennot, fils de Gabriel, a dénoncé des méthodes d'enquête dignes de la Gestapo, affirmant que les aveux avaient été extorqués sous la violence.

La commission d'instruction avait déjà annulé une dizaine de procès-verbaux clés, reconnaissant que les enquêteurs avaient eu recours à des violences. L'avocat général Pascal Bougy, quant à lui, a mis en garde contre la pression de l'opinion publique, estimant qu'il n'y avait pas d'élément nouveau justifiant une révision. Les avocats des héritiers, Me Jean-Pierre Mignard et Me Pierre-Emmanuel Blard, ont plaidé pour une réhabilitation, soulignant que les deux hommes clamaient leur innocence depuis 79 ans.

Les deux accusés sont décédés, Raymond Mis en 2009 et Gabriel Thiennot en 2003, rendant impossible la tenue d'un nouveau procès. En cas de cassation, ils seraient considérés comme éternellement innocents. L'affaire a suscité une forte mobilisation locale : dans l'Indre, 31 communes ont baptisé des rues et places du nom de Mis et Thiennot. Le maire de Châteauroux, Gil Avérous, a appelé la Cour à trancher pour permettre au territoire de cicatriser.

La décision de la Cour de révision est attendue avec impatience par les familles et les soutiens des deux hommes, qui espèrent enfin voir leur innocence reconnue. Depuis 1945, seulement douze condamnés aux assises ont obtenu la révision de leur procès, ce qui souligne le caractère exceptionnel de cette affaire





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mis Thiennot Cour De Révision Condamnation Réhabilitation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patrick Bruel mis en examen : les accusations qui ont changé le destin d'une idoleLe chanteur Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel après 48 heures de garde à vue. Il bénéficie du statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers. Cette décision intervient après plusieurs plaintes déposées ces derniers mois pour des faits présumés commis entre 2008 et 2019.

Read more »

La nationalisation d’ArcelorMittal adoptéeLes applaudissements retentissent sur les bancs de la gauche. Debout, les députés se tournent vers les tribunes où les salariés d’ArcelorMittal ont as...

Read more »

Primes des joueurs : les montants et les systèmes chez les grandes nationsCe texte compare les primes versées aux joueurs de différentes nations lors de grandes compétitions, tels que le Championnat du monde de football. Il évoque les montants et les systèmes en vigueur, ainsi que les conditions de partage des primes entre les joueurs et le staff.

Read more »

La cour d'assises de Paris juge les violences commises par la cellule criminelle AthanorLa cour d'assises de Paris s'est penchée sur les violences commises contre des élus de Saint-Maur-des-Fossés dans le cadre du procès Athanor.

Read more »