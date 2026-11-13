Affaire Marion Wagon : le pôle Cold Case relance l'enquête à Agen

Trente ans après la disparition de Marion Wagon à Agen, la justice réactive le dossier. Témoignages et analyses ADN ouvrent de nouvelles pistes criminelles.

Le pôle Cold Case de la justice française a officiellement lancé un appel à témoins concernant la disparition de Marion Wagon survenue à Agen le 14 novembre 1996. Cette fillette de dix ans s'est évaporée en plein jour au cœur de la ville, laissant derrière elle un vide immense qui persiste trois décennies plus tard.

Les enquêteurs s'appuient désormais sur des éléments techniques et témoignages anciens pour identifier un suspect précis. L'objectif est de briser l'impasse judiciaire qui entoure cette affaire depuis 1996, en corrigeant notamment les pertes d'ADN survenues lors des premières investigations.

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Un souvenir impératif au cœur d'Agen

Le visage de Marion Wagon reste gravé dans la mémoire collective des Agenais et des Français. Une affiche de recherche est encore affichée sur la porte de la chapellerie Bourdelin, située rue Montesquieu à Agen. Dominique Bourdelin, gérante depuis sept ans, refuse catégoriquement d'enlever ce visage emblématique de l'innocence perdue.

Cette commerçante explique que cette présence visuelle constitue un devoir de mémoire essentiel pour la ville. Elle s'indigne du fait que les autres affiches similaires aient disparu des vitrines ces trente dernières années. Pour elle, conserver cette trace physique est indispensable pour ne jamais oublier la disparition.

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Témoignages troublants et nouvelles pistes

Les magistrats exploitent aujourd'hui le témoignage d'une femme, alors collégienne en 1996. Cette dernière affirme avoir été poursuivie le jour de la disparition de Marion, vers la même heure, par un homme se trouvant à proximité immédiate du domicile de la fillette.

Ce récit croisé alimente les recherches du Pôle Cold Case. La procureure adjointe du pôle, Marie-Céline Lawrysz, a détaillé dans un entretien ces nouvelles orientations. Elle mentionne un profil suspect identifié grâce à la reconstitution de l'ADN, technique qui vient pallier la dégradation des échantillons initiaux.

Un traumatisme collectif durable

La disparition de Marion a marqué la fin d'une époque de confiance pour les habitants du Lot-et-Garonne. Laurette, retraitée de 70 ans, se souvient avoir changé sa vision de la sécurité familiale après ce drame. Elle a cessé de laisser ses propres filles se déplacer seules dans les rues.

Un prénom " Marion " avec une larme a été tracé sur le Monument aux morts d'Agen. Ce symbole perpétue le deuil d'une génération qui a senti que le danger pouvait frapper n'importe où. Le temps de l'insouciance s'est brusquement arrêté pour beaucoup de familles de la région.

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Espoirs et limites de la procédure

La partie civile, représentée par Me Catala, voit des éléments positifs dans ces nouvelles avancées. La reconstitution ADN et l'intérêt porté par les enquêteurs à un suspect précis sont perçus comme des progrès. Toutefois, l'avocat de la famille précise que la résolution définitive de l'affaire n'est pas garantie.

Les experts estiment que le nombre de prédateurs sexuels identifiés dans le dossier reste significatif. La justice continue d'examiner ces pistes avec prudence, sachant que le temps écoulé rend toute certitude absolue particulièrement difficile à obtenir. L'appel à témoins vise à enrichir cette base de données judiciaire.