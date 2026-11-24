Christian Brückner aurait avoué le meurtre d'une fillette blonde à un codétenu, ravivant les soupçons dans l'affaire Maddie McCann disparue en 2007 au Portugal.

Christian Brückner, principal suspect dans la disparition de Madeleine McCann, aurait avoué le meurtre d'une petite fille à un ancien codétenu. Ces aveux, qui mentionnent l'enlèvement et l'agression d'une enfant blonde, relancent l'enquête sur cet Allemand condamné pour agressions sexuelles. Cette révélation survient alors que la justice allemande examine sa libération.

Détails des aveux au codétenu

Les allégations proviennent de témoignages rapportés par la presse britannique, notamment le Mail on Sunday, datant du 22 novembre 2026. Christian Brückner aurait déclaré à son codétenu qu'il avait emmené une fillette blonde pendant quarante-cinq minutes dans son camping-car. Il aurait ensuite admis l'avoir agressée sexuellement avant de commettre le meurtre. Le codétenu aurait indiqué qu'il considérait ces propos comme des vantardises jusqu'à preuve du contraire, mais qu'il les croit désormais vrais. Des détails précis, comme sauter par une fenêtre avec l'enfant, ont également été rapportés.

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Contexte de l'enquête policière

Madeleine McCann, âgée de trois ans, a disparu le 3 mai 2007 au Portugal, dans la station balnéaire de Praia Da Luz. Ses parents, Kate et Gerry McCann, ont découvert son lit vide en début de nuit alors qu'ils dînaient près de leur location. Christian Brückner se trouvait dans le secteur au moment des faits. La police portugaise l'a arrêté trois fois durant les recherches initiales sans l'inculper formellement pour cet enlèvement. Il n'a jamais été appréhendé pour cette affaire malgré sa proximité avec le lieu du drame.

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Antécédents judiciaires de l'accusé

Christian Brückner est un ressortissant allemand déjà condamné pour des crimes contre des mineurs et des adultes. En 2005, il a été reconnu coupable du viol d'une Américaine de soixante-douze ans à Praia Da Luz. Il a purgé une peine de sept ans et a été libéré de prison il y a un an. La justice allemande a alerté sur sa dangerosité potentielle, prédisant que de nouvelles agressions sexuelles étaient à attendre. Ces antécédents renforcent les soupçons pesant sur lui dans le dossier McCann.

Impact de la décision de justice

Un tribunal d'appel allemand a récemment examiné la demande de libération conditionnelle de Christian Brückner. Cette décision pourrait le voir quitter l'Allemagne, ce qui suscite une vive inquiétude parmi les enquêteurs et la famille de la victime. Les aveux présumés transmis à un tiers compliquent la procédure juridique internationale. Les autorités doivent maintenant évaluer si ces révélations constituent une nouvelle piste crédible ou des déclarations manipulatoires.