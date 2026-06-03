Affaire Lyhanna : une plainte pour viol sur mineure classée en 2024 contre le principal suspect va être réexaminée

La justice va réexaminer une plainte pour viol sur mineure déposée en 2022 et classée sans suite en 2024 contre Jérôme B., principal suspect dans la disparition de la collégienne Lyhanna. La victime présumée est la fille d'un ami du suspect. Cette révision intervient dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de l'adolescente de 11 ans, disparue fin mai. Le parquet d'Auch indique que l'affaire sera analysée conjointement avec les autres procédures en cours.

Un viol présumé sur la fille d'un ami, une affaire classée en 2024... Les informations de RTL sur la plainte déposée en 2022 à Béthune contre Jérôme B. , qui va être réexaminée après la disparition de Lyhanna .

Une plainte pour viol sur mineure visant Jérôme B., déposée en 2022 puis classée sans suite en 2024, va être réexaminée par la justice après la disparition de Lyhanna. RTL révèle que la victime présumée est la fille d'un ami du suspect de 41 ans, Jérôme B. Montestruc-sur-Gers, dans le sud-ouest de la France, la ville de résidence de Jérôme B., le principal suspect dans la disparition de Lyhanna, une collégienne de 11 ans.

L'homme de 41 ans soupçonné de l'enlèvement de la collégienne Lyhanna, 11 ans, disparue depuis le vendredi 29 mai, a déjà été . Parmi elles, une plainte déposée en 2022 et classée sans suite en 2024 va désormais être réexaminée par la justice, selon la procureure d'Auch, Clémence Meyer. Cette procédure avait été initiée au commissariat de Béthune avant d'être transmise au parquet d'Auch en janvier 2024, après dessaisissement.

Elle concernait des faits de viol sur mineure de 15 ans, commis en 2020 au domicile de Selon les informations de RTL, la victime présumée est la fille d'un ami du mis en cause, venue en visite avec sa famille. Cette plainte intervenait dans un contexte de séparation des parents et de conflit entre le père et la mère.. Mais les investigations - examens médico-légaux, expertise psychologique et témoignages - n'ont pas permis d'étayer ses déclarations.

L'affaire a donc été classée sans suite le 28 mai 2024 pour "infraction insuffisamment caractérisée", a précisé la procureure d'Auch ce mercredi 3 juin. Visé par une nouvelle plainte pour viol sur mineur, cité dans trois procédures antérieures... L'étau se resserre sur Jérôme B., suspecté d'avoir enlevé Lyhanna La magistrate a rappelé que les poursuites ne peuvent être engagées que si les éléments constitutifs de l'infraction sont suffisamment établis.

Elle a estimé que ce n'était pas le cas dans ce dossier à ce stade. Elle a également précisé qu'"il est tout à fait envisageable (…) qu'elle soit réexaminée à la lumière des événements récents", alors que l'ensemble . doit être regroupé pour être analysé de manière croisée avec les autres enquêtes en cours, notamment dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour enlèvement et séquestration liée à la disparition de Lyhanna.

Visé par une nouvelle plainte pour viol sur mineur, cité dans trois procédures antérieures...

L'étau se resserre sur Jérôme B., suspecté d'avoir enlevé Lyhanna "J'aurais dû intervenir" : le professeur de sport de Jérôme B., suspecté d'avoir enlevé Lyhanna et visé par plusieurs plaintes pour viols sur mineurs, évoque son"comportement bizarre" avec les enfants sur RTL Disparition de Lyhanna : le suspect mis en examen était déjà visé par une plainte pour viols sur mineure depuis août 2025 Signalé pour des messages insistants à une lycéenne, mais pas d'inscription au casier judiciaire : le passif du suspect de 41 ans mis en examen dans la disparition de Lyhanna Père d'une amie, un comportement"inapproprié" lors d'une soirée pyjama, le dernier à avoir vu l'adolescente...

Ce que l'on sait du suspect de 41 ans dans la disparition de Lyhann





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