Affaire Lyhanna: Six ans après une plainte, le père de mes enfants continue de nous pourrir la vie tous les jours

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, fait face à des critiques concernant l'affaire Lyhanna. Les citoyens s'expriment et demandent des mesures concrètes pour protéger les enfants.

Malgré une plainte déposée il y a six ans, le père de mes enfants continue de nous pourrir la vie tous les jours, témoigne Nathalie, auxiliaire de vie.

Lyhanna: 'Je suis contre la peine de mort mais je suis pour la perpétuité réelle', déclare Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Lyhanna: 'Je vous écoute, c'est lamentable. Je paie des impôts, vous faites quoi avec ?

', lance Maximilien au ministre de la Justice. Lyhanna: 'Stop les mots, ça suffit, ça fait 40 ans qu'on les entend', lance Clément au ministre de la Justice. Affaire Lyhanna: 'Neuf mois sans que la personne (le suspect) ne soit mise en garde à vue ou entendue, c'est un dysfonctionnement total', affirme Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Lyhanna: 'Qu'est-ce qu'on fait pour l'amour du ciel ?

Jusqu'où ça va aller ?

', lance Linda au ministre de la Justice. Rassemblements pour Lyhanna: 'Si j'étais un citoyen et pas ministre, je serais certainement en train de manifester aussi', avoue Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Rassemblements pour Lyhanna: 'On veut que la justice prenne en considération la parole et les plaintes de nos enfants', demande Rebecca Royer, avocate au barreau de Paris.

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, qualifie de 'lâcheté absolue et d'une très forte indécence', le fait que les responsables politiques de la justice de la police 'se défaussent sur les magistrats'. Lyhanna: 'Les commissariats savaient, les parquets savaient et rien n'a été fait', dénonce Caroline Darian, fondatrice de l'association 'M'endors pas : Stop à la soumission chimique





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