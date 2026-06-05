Affaire Lyhanna : les défaillances présumées de la justice dans le traitement des violences sexuelles sur mineurs

L'enquête sur la disparition de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, met en lumière les ratés présumés du parquet d'Auch dans l'application d'une circulaire de 2023 priorisant le traitement des violences sexuelles sur mineurs. Malgré des signalements antérieurs et des éléments médico-légaux, Jérôme Barella, le principal suspect, n'a pas été auditionné à temps, suscitant une vague d'indignation et une enquête administrative.

DECRYPTAGE. Disparition de Lyhanna dans le Gers : comment Jérôme Barella est passé sous les radars de la justice malgré les préconisations nationales Malgré l'existence d'une circulaire claire datant de 2023 et faisant du traitement des violences sexuelles sur mineurs une priorité, le parquet d'Auch a-t-il failli dans l'application de ces règles ?

L'absence de judiciarisation de Jérôme Barella, l'homme de 41 ans soupçonné d'avoir enlevé Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, malgré les signaux d'alerte, suscite effroi et incompréhension. Toute la classe politique s'empare désormais de l'affaire Lyhanna, s'indignant face aux supposés ratés successifs qui ont permis à Jérôme Barella - l'homme de 41 ans arrêté le 29 mai dernier pour l'enlèvement et la séquestration de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance (Gers) - de passer sous les radars.

Une question se pose pour de nombreux Français : toutes les consignes ont-elles été respectées par la chaîne judiciaire ? DIRECT. Disparition de Lyhanna dans le Gers : une marche blanche organisée à Fleurance dimanche à 15 heures L'enquête administrative doit livrer ses premières conclusions d'ici une quinzaine de jours.

En attendant, une circulaire datée du 28 mars 2023, émanant du ministère de la Justice et destinée à l'ensemble de l'appareil judiciaire du pays, avait déjà posé les priorités en matière de lutte contre les violences sexuelles sur mineurs : "La plus grande réactivité doit être apportée au traitement des signalements concernant des mineurs victimes, afin d'assurer, sans délai, la mise en œuvre des mesures de protection et la conduite des investigations nécessaires par des services d'enquête, le plus souvent spécialisés, mobilisés sur cette politique interministérielle majeure". Ces préconisations, signées par Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux à l'époque, sont censées être appliquées par l'ensemble des parquets.

Alors pourquoi la plainte du 22 août 2025, déposée par la mère d'une autre enfant de 11 ans, dénonçant des viols sur sa fille et visant déjà Jérôme Barella, n'a-t-elle pas été suivie d'une audition en bonne et due forme du mis en cause ? Malgré les constatations médico-légales attestant de lésions"compatibles avec un viol", la procédure d'août 2025, arrivée dans le bureau de la brigade de Lectoure (Gers) début janvier 2026, n'a donné lieu à aucune garde à vue de Jérôme Barella.

Quatre mois plus tard, cet homme, dont le nom apparaît déjà dans deux autres procédures classées sans suite, est le principal suspect dans la disparition de Lyhanna.

"La priorité des services de police et de gendarmerie est la lutte contre le narcotrafic et les violences intrafamiliales, y compris les violences faites aux femmes et aux enfants, explique un membre des forces de l'ordre, en Occitanie. Depuis plus de cinq ans, chaque gendarme en France est formé pour traiter les dossiers spécifiques de violences faites aux femmes et les agressions sexuelles sur mineurs".

De nombreux dispositifs sont ainsi déployés, en théorie, dans chaque grande brigade de gendarmerie en France, comme la CLAP, la cellule de lutte contre les atteintes aux personnes. Objectif : mieux accompagner les victimes en confiant le dossier à des enquêteurs spécialement formés et dédiés à ce type d'affaires. Dans ce cadre,"la procédure de viol de 2025 visant le mis en cause dans l'affaire Lyhanna aurait dû être prioritaire et traitée beaucoup plus vite", reconnaît une source judiciaire d'Occitanie.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : la procureure d'Auch n'a pas appliqué la circulaire pénale, selon une source gouvernementale Sur la sellette, le parquet d'Auch a-t-il respecté les préconisations de cette circulaire ? Aucun recoupement entre les différentes procédures n'a permis de tirer le signal d'alarme. Ce qui n'a jamais entraîné la judiciarisation de cet homme.

"Il y avait une prescription de garde à vue édictée par ce parquet, nuance cette même source. Mais les actes d'enquête préalables ont probablement pris du temps.

Par ailleurs, il est possible que l'enquêteur en charge du dossier, ayant estimé que la victime présumée n'était plus en contact avec son agresseur supposé, n'a peut-être plus jugé le dossier comme prioritaire. Le plus important étant de s'assurer que la jeune victime présumée est en sécurité". Les agressions sexuelles ont explosé en France. Gendarmes et policiers croulent sous les dossiers.

Dans un autre rapport du ministère de la Justice intitulé"À hauteur des victimes", destiné à renforcer l'action judiciaire face aux violences sexuelles, les chiffres sont vertigineux : "En 2024, 43 035 personnes ont été mises en causes pour des faits de viol, agression ou harcèlement sexuel ; près de 60 % des affaires ont été classées sans suite pour"infractions insuffisamment caractérisées" et plus de 64 % tous motifs confondus. Les délais entre l'enregistrement d'une affaire par le parquet et la première décision au fond s'élèvent à 55 mois pour les viols, 22 mois pour les agressions sexuelles





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