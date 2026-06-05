Affaire Lyhanna : le ministère de la Justice porte plainte après des menaces contre la procureure d'Auch

Le ministère de la Justice a déposé plainte après des menaces contre la procureure d'Auch, mise en cause pour son traitement de l'affaire Lyhanna. Le garde des Sceaux annonce des sanctions potentielles et le Premier ministre demande des conclusions rapides de l'enquête administrative. Une marche blanche est organisée en hommage à la jeune fille.

Le ministère de la Justice a déposé plainte ce vendredi 5 juin après des menaces visant la procureure d'Auch, pointée du doigt pour de supposés manquements dans le traitement de l'affaire Lyhanna , cette fillette de 11 ans retrouvée morte dans le Gers .

Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il proposerait des sanctions contre des magistrats si des carences étaient mises en évidence dans le traitement pénal du principal suspect, Jérôme Barella. Ce dernier avait déjà fait l'objet de quatre plaintes antérieures sans jamais être placé en garde à vue.

Selon une source gouvernementale, la procureure d'Auch n'aurait pas appliqué la circulaire pénale prévoyant de donner la priorité aux affaires impliquant des enfants victimes dans le traitement de plusieurs plaintes visant Jérôme Barella. Une réunion à Matignon a évoqué des éléments accablants dans la procédure. Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est dit choqué par les dysfonctionnements et a demandé les premières conclusions de l'enquête administrative sous 15 jours.

Une marche blanche en hommage à Lyhanna est prévue dimanche 7 juin à Fleurance. Le corps retrouvé est bien celui de la collégienne, mais les causes de sa mort restent inconnues. L'affaire soulève des questions sur les dysfonctionnements du système judiciaire et policier dans la prise en compte des plaintes concernant des mineurs, devenant un sujet politique majeur





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