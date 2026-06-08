Affaire Lyhanna : le frère de Jérôme Barella en garde à vue pour viols

Le frère de Jérôme Barella a été placé en garde à vue par le commissariat d'Auch pour des faits de viol sur mineur et viol sur conjoint s'étalant de 2007 à 2017, selon le parquet.

Le parquet d' Auch a annoncé ce lundi 8 juin le placement en garde à vue du frère de Jérôme Barella, une figure centrale de l'affaire Lyhanna.

L'homme est soupçonné de viol sur mineur de plus de 15 ans et de viol sur conjoint, des faits qui auraient été commis entre 2007 et 2017. Selon la procureure Clémence Meyer, les accusations incluent également des chefs de séquestration et de menace de mort réitérée par conjoint.

Cette affaire jette une nouvelle lumière sur un dossier déjà très médiatisé, celui de la disparition de Lyhanna, et soulève des questions sur les dynamiques familiales et les abus au sein du cercle proche du principal suspect. Les enquêteurs du commissariat d'Auch ont procédé à l'interpellation ce matin, et l'homme a été placé en garde à vue pour une durée qui pourrait être prolongée en fonction des auditions à venir.

La procureure a tenu à préciser que les investigations sont en cours et que des perquisitions pourraient avoir lieu dans les prochains jours. Cette affaire vient s'ajouter à une série de révélations troubles autour de la famille Barella, déjà éclaboussée par l'affaire Lyhanna. Les faits reprochés au frère de Jérôme Barella sont d'une gravité exceptionnelle.

Selon le communiqué du parquet, les viols auraient été commis à la fois sur une mineure de plus de 15 ans et sur une conjointe, ce qui implique une dimension de violences conjugales. Les menaces de mort et la séquestration ajoutent une couche de terreur à ces actes. Les dates alléguées, de 2007 à 2017, suggèrent une répétition des violences sur une décennie. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, est actuellement entendu par les enquêteurs.

La procureure a souligné que le parquet d'Auch suit cette affaire avec la plus grande attention, compte tenu de sa sensibilité et de son lien avec l'affaire Lyhanna. Les avocats de la défense n'ont pas encore communiqué, mais on peut s'attendre à une stratégie de contestation des charges, notamment sur la prescription ou la fiabilité des témoignages. L'enquête devra établir avec précision le calendrier des faits et les circonstances exactes, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.

L'affaire Lyhanna, qui a défrayé la chronique, concerne la disparition d'une jeune femme dont Jérôme Barella est le principal suspect. Ce nouveau développement impliquant son frère pourrait indiquer un environnement familial toxique, voire des complicités. Les enquêteurs explorent désormais la possibilité que d'autres membres de la famille aient été impliqués dans des actes répréhensibles. Cette garde à vue intervient alors que l'opinion publique est déjà très sensible aux violences faites aux femmes et aux mineurs.

Les associations féministes et de protection de l'enfance ont réagi en appelant à une justice exemplaire. Le parquet d'Auch a assuré que toute la lumière sera faite sur ces accusations. Dans ce contexte, la procédure judiciaire devra être menée avec rigueur, en respectant les droits de la défense mais aussi en offrant une protection maximale aux victimes présumées. L'enquête est en cours et de nouvelles informations pourraient émerger dans les prochains jours.

Cette affaire rappelle, une fois de plus, l'importance de briser le silence autour des violences intrafamiliales et de soutenir les victimes dans leurs démarches judiciaires





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