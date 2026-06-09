Affaire Lyhanna : le corps de la fillette découvert en Ille-et-Vilaine, un suspect en détention

Le corps sans vie de Lyhanna, 11 ans, disparue fin mai 2026 en Ille-et-Vilaine, a été retrouvé dans une zone forestière. Jérôme B., suspecté d'avoir participé à un viol et un meurtre, a été mis en examen et incarcéré. Son frère est aussi interrogé. L'autopsie confirme un crime violent.

Le corps sans vie de la fillette a été découvert lundi 10 juin 2026 dans une zone forestière près de la commune de Retiers, en Ille-et-Vilaine.

Lyhanna, 11 ans, avait disparu dans la nuit du 25 au 26 mai 2026 alors qu'elle rentrait chez elle après une fête foraine à Javené, toujours en Ille-et-Vilaine. L'autopsie a confirmé la thèse du crime violent. Un suspect, Jérôme B., père d'une amie de la victime, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère a également été placé en garde à vue pour une suspicion de viol sur son ex-compagne. L'enquête se poursuit pour élucider les circonstances exactes du drame





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