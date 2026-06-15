Affaire Lyhanna : la discrétion de Lecornu contraste avec l'activisme de Darmanin

Dans l'affaire Lyhanna, Sébastien Lecornu adopte une posture discrète tandis que Gérald Darmanin occupe le devant de la scène. Les deux ministres, amis de longue date, gèrent la crise avec des styles opposés, suscitant critiques et interrogations sur la coordination gouvernementale.

Dans l'affaire Lyhanna, comme depuis son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu se distingue par une discrétion remarquable. Cette posture contraste fortement avec celle de son ami et garde des Sceaux Gérald Darmanin , qui, lui, est constamment sous les projecteurs, concentrant les critiques et les appels à la démission.

La différence de tempérament entre les deux hommes est frappante : Lecornu, discret et prudent, laisse Darmanin occuper le devant de la scène médiatique. Selon des proches, ils se parlent en permanence et coordonnent leurs actions, mais la répartition des rôles est claire : Darmanin est le paratonnerre, absorbant la pression politique pendant que Lecornu gère les affaires en coulisses.

Les deux hommes, pourtant amis proches au point que Lecornu est le parrain d'un enfant de Darmanin, ont des trajectoires politiques similaires mais des styles opposés. Issus de la droite, ils ont tous deux rejoint Emmanuel Macron après son élection, devenant des piliers des gouvernements successifs. Lecornu, moins connu du grand public, était un soutien de Bruno Le Maire, tandis que Darmanin, plus médiatique, a d'abord œuvré pour Xavier Bertrand puis pour le retour de Nicolas Sarkozy.

Leur complicité a parfois pris un tour cocasse, comme lorsque Lecornu a demandé à Darmanin de ne plus 'faire de politique' pour rester au gouvernement, une injonction paradoxale pour un ministre aussi ambitieux. Dans l'affaire Lyhanna, cette dynamique est particulièrement visible.

Lecornu a réuni les ministres concernés à deux reprises, mais n'a pas pris la parole en public, laissant Darmanin gérer la communication : excuses aux Français, passage devant le Parlement, interventions dans les médias, et instructions aux magistrats pour reprendre des milliers de dossiers. Leur défense est parfois incohérente : Darmanin affirme qu'il n'a manqué ni de moyens ni de lois, tandis que Lecornu promet de renforcer la protection des enfants et de maintenir le budget.

Pendant ce temps, les critiques fusent de toutes parts, de l'opposition de gauche au Rassemblement national, mais Lecornu réaffirme sa confiance en son ministre, tandis que Darmanin continue d'être la cible principale. Cette stratégie de communication à deux voix interroge sur la réelle coordination au sommet de l'État, alors que le gouvernement lutte pour éviter la chute et terminer le quinquennat sans catastrophe





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