Affaire Lyhanna : L'épouse de Jérôme Barella met en cause son mari

Dans l'affaire Lyhanna, l'épouse de Jérôme Barella déclare avoir divorcé et qualifié son mari de monstre, malgré son ignorance passée des plaintes pour viol.

L'épouse de Jérôme Barella a rompu le silence dans le cadre de l'affaire Lyhanna, précisant n'avoir jamais soupçonné son mari de méfaits majeurs bien qu'elle ait été informée de plaintes antérieures pour viol et de tensions avec d'autres familles. Cette révélation intervient alors que Jérôme Barella est actuellement mis en examen pour le meurtre de Lyhanna, précédé ou accompagné d'un viol. La mère de famille, bouleversée par la mort de la petite Maëlys de Araujo, a engagé une procédure de divorce et décrit désormais son époux comme un monstre, rompant ainsi avec son rôle initial de témoin qui croyait en son innocence.

Méconnaissance des dangers conjugaux

Par le passé, l'épouse de Jérôme Barella avait été informée d'une plainte pour viol sur mineure déposée contre lui en octobre 2022. Interrogée deux ans plus tard en qualité de témoin dans le cadre de cette enquête, elle avait assuré ne pas croire son mari capable de tels actes criminels. Cette déclaration initiale souligne la distance psychologique qu'elle entretenait avec la réalité des accusations portées contre lui, ignorant les risques réels que sa présence pouvait représenter pour les mineurs autour d'elle.

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Soirées pyjama et zones d'ombre

Plusieurs fillettes entendues par les enquêteurs ont décrit des soirées pyjama pendant lesquelles Jérôme Barella restait au salon avec elles après le coucher de son épouse. Selon les témoignages, le principe était toujours le même : la famille dînait ensemble, puis l'épouse montait se coucher avec leur plus jeune fille tandis que les autres restaient en bas pour regarder des films en compagnie de Jérôme. L'une des fillettes a notamment raconté avoir dormi sur le canapé, où Jérôme Barella aurait lui aussi passé la nuit.

Conflits familiaux antérieurs

L'épouse reconnaît avoir eu connaissance de conflits importants opposant son époux à d'autres membres de la communauté. En avril 2026, une mère de famille lui avait adressé un avertissement clair aux gendarmes, lui demandant de ne plus approcher sa fille et de ne même pas la regarder. Elle savait également qu'un conflit existait entre son époux et une autre famille, dont la mère avait dénoncé un comportement inapproprié. Cependant, à ce moment-là, elle pensait réellement qu'il n'avait rien fait de répréhensible.

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Anxiété et perte de contrôle

Aujourd'hui, l'épouse de Jérôme Barella a changé de regard sur la situation et a officiellement engagé une procédure de divorce. Une expertise psychologique révèle chez elle une grande anxiété liée à la peur d'avoir été soupçonnée d'avoir eu connaissance des faits reprochés à son mari. Elle a également décrit une relation conjugale marquée par un contrôle strict de ses sorties et de ses fréquentations, des éléments compatibles avec certains profils de manipulateurs.

Silence et inaction passés

Elle explique avoir initialement pensé que certaines fillettes avaient simplement fugué et reconnaît ne pas avoir posé de questions à son mari lors des premières alertes. Un des conflits mentionnés n'a fait l'objet d'aucune déclaration officielle de la part de la victime concernée. Cette inaction passée, bien que motivée par la confiance et la méconnaissance des dynamiques abusives, contraste fortement avec sa prise de conscience actuelle et sa condamnation ferme des agissements de son ex-époux dans cette affaire tragique.