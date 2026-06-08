Affaire Lyhanna : Jérôme Barella désormais suspect dans neuf procédures, trois nouvelles plaintes déposées

Depuis la mise en examen de Jérôme Barella pour le meurtre de Lyhanna, trois nouvelles plaintes et un signalement de l'ASE ont été déposés, portant à neuf le nombre de procédures le visant. Le garde des Sceaux ordonne une reprise de toutes les plaintes pour violences sur enfants.

L'affaire Lyhanna , du nom de cette fillette de 11 ans retrouvée morte dans le Gers, prend une ampleur judiciaire inédite. Le principal suspect, Jérôme Barella , déjà mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre de la collégienne, se retrouve désormais au cœur de neuf procédures distinctes.

Depuis sa mise en examen, trois nouvelles plaintes et un signalement de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ont été déposés, selon nos confrères. L'une de ces plaintes, datant d'avril 2026 à Saint-Brieuc, concerne des faits de viol remontant à 2023. Cette multiplication des signalements jette une lumière crue sur les défaillances d'un système judiciaire qui n'a pas su protéger les enfants malgré des alertes répétées. Le parcours judiciaire de Jérôme Barella est jalonné d'incidents graves.

Le premier signalement remonte à 2017 : une mère dépose plainte pour attouchements sexuels sur sa fille de 17 ans, mais l'adolescente se dit consentante, et l'affaire est classée. En 2020, il est licencié d'un lycée pour comportement inapproprié avec une lycéenne. En 2022, une plainte pour viol à Béthune est classée sans suite.

En 2025, la mère de Rosa porte plainte à Plaisance-du-Touch pour des viols commis sur sa fille entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile du suspect. Dans cette affaire, Jérôme Barella n'a jamais été entendu. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a reconnu que cette plainte n'avait pas été priorisée, annonçant le 7 juin une reprise de l'intégralité des plaintes concernant des enfants, soit environ 70 000 dossiers, d'ici au 14 juillet.

La disparition et la mort de Lyhanna ont provoqué une onde de choc dans tout le pays. La jeune fille, vue pour la dernière fois montant dans la voiture du suspect à la sortie de son collège, a été retrouvée morte le 4 juin à Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance. Les causes du décès restent inconnues, des examens ADN, toxicologiques et à la recherche d'asphyxie sont en cours.

Plus de 6 000 personnes ont participé à une marche blanche à Fleurance, rendant un hommage émouvant à la victime. Des personnalités comme Flavie Flament se sont mobilisées pour dénoncer les failles de la justice. Les parents de Lyhanna ont publié une lettre poignante dans laquelle ils expriment leur douleur et leur colère. L'affaire soulève des questions cruciales sur la protection de l'enfance et le traitement des plaintes pour violences sexuelles, appelant à une réforme en profondeur du système





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