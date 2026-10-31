Affaire Lyhanna : " Je pensais vraiment qu'il n'avait rien fait "… Les silences et les tourments de l'épouse de Jérôme Barella | Le Parisien | 2026

Au cœur de l'enquête sur la disparition tragique de Lyhanna, l'épouse du suspect principal, Jérôme Barella, raconte son désarroi. Malgré sa confiance initiale en son mari, elle a dû affronter l'horreur de ses actes, découvrant des histoires de viols lors de soirées pyjama. Traumatisée, elle poursuit désormais son ancien compagnon en justice pour les souffrances qu'elle a endurées.

Dans l'affaire du meurtre de la petite Lyhanna, de nouveaux éléments viennent éclairer le déroulement de l' enquête. Selon les révélations du, publiées ce samedi 31 octobre, plusieurs fillettes auraient dénoncé des viols commis lors de soirées pyjama organisées au domicile de Jérôme Barella et de son épouse.

Cette dernière a été longuement interrogée par les gendarmes, notamment sur ce qu'elle savait des agissements présumés de son mari.

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Jérôme Barella et son épouse visés par des accusations de viols

"Je lui faisais confiance" : l'épouse de Jérôme Barella a engagé une procédure de divorce, elle dit ressentir "de la haine et du dégoût" envers lui La jeune collégienne a disparu dans le Gers, avant que son corps ne soit retrouvé le 4 juin. Les investigations ont rapidement conduit les enquêteurs jusqu'à Jérôme Barella, un homme domicilié à Montestruc-sur-Gers, soupçonné d'avoir violé et tué la fillette. Placé en détention provisoire, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

Mais l'enquête a également fait ressurgir plusieurs accusations antérieures. Dès octobre 2022, une première plainte pour viol sur mineure avait été déposée contre lui par la mère d'une fillette de 9 ans, qui affirmait avoir été agressée lors d'une soirée passée à son domicile. Pourtant, l'épouse de Jérôme Barella a toujours nié avoir été au courant des actes répréhensibles de son mari, affirmant avoir découvert les accusations seulement lors de l'interpellation de ce dernier en mai 2024.

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"Je suis complètement anéantie. Je n'ai jamais cru qu'il pouvait faire ça. Je lui faisais confiance", a-t-elle confié aux enquêteurs, visiblement sous le choc. Elle a également révélé que son mari la tenait éloignée de ses interactions avec les enfants pendant les soirées, prétendant qu'il était capable de les gérer seul.

L'épouse dénonce les viols subis et engage un divorce

Malgré son apparente ignorance, la justice a décidé de l'entendre à de multiples reprises. Lors de sa dernière audition en juillet, elle a finalement admis avoir lu un message d'alerte d'une mère d'élève en avril 2023, mais a prétendu l'avoir ignoré car elle pensait que son mari avait tout réglé avec la famille en question. Profondément affectée par le scandale, elle a déclaré : "Je ressens de la haine et du dégoût pour lui".

Elle a par ailleurs engagé une procédure de divorce et a déposé une plainte contre son époux pour les viols qu'elle a elle-même subis au cours de leur vie commune.