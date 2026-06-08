Affaire Lyhanna : Darmanin ordonne un recensement des 70 000 plaintes concernant des enfants victimes et menace de sanctions

Le garde des Sceaux a réuni les procureurs généraux pour exiger un inventaire complet des plaintes pour violences sur mineurs d'ici le 14 juillet, suite aux dysfonctionnements révélés par l'affaire Lyhanna. Des manifestations sont prévues devant les tribunaux.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a réuni lundi matin à la Chancellerie les procureurs généraux de France pour une réunion de travail cruciale.

Il leur a demandé de réaliser d'ici le 14 juillet un recensement exhaustif de l'ensemble des plaintes concernant des enfants victimes, un total d'environ 70 000 dossiers. Cette décision intervient dans le contexte émotionnel et médiatique de l'affaire Lyhanna, cette fillette de 11 ans dont le corps a été découvert à Fleurance, dans le Gers. Une marche blanche en son hommage a rassemblé 6 000 personnes.

Le ministre, qui s'est dit "terrifié" puis a pointé des "dysfonctionnements accablants", a présenté les excuses de la justice à la famille et a menacé de sanctions les magistrats en cas de "défaillances" avérées. Une inspection conjointe de la justice, de la gendarmerie et de l'Education nationale doit rendre ses conclusions sous quinze jours.

L'affaire Lyhanna a mis en lumière les manquements dans le traitement d'une plainte déposée le 22 août 2025 à Plaisance-du-Touch par la mère d'une fillette de 11 ans, pour des viols présumés commis entre septembre 2024 et mai 2025. Malgré des éléments accablants et des examens médico-légaux corroborant les dires de l'enfant, le parquet de Toulouse s'est dessaisi au profit de celui d'Auch.

Le dossier, transmis par la Poste fin 2025, n'a été envoyé par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure que le 9 janvier 2026, et le suspect n'avait toujours pas été entendu au moment de la disparition de Lyhanna. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a déploré ce retard. Les organisations professionnelles de magistrats, tout en appelant à attendre les conclusions de l'inspection, ont dénoncé l'inflation des instructions et la recherche de boucs émissaires.

La question des moyens de la justice, largement évoquée, reste centrale : la France compte trois procureurs pour 100 000 habitants contre 12,2 en moyenne en Europe, et la justice ne représente que 0,5 % du budget de l'Etat. Parallèlement, plusieurs collectifs féministes et de protection de l'enfance ont appelé à des rassemblements lundi soir devant le ministère de la Justice et devant une centaine de tribunaux.

Ils réclament une "loi intégrale contre les violences sexuelles" et dénoncent une "défaillance systémique des institutions"





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