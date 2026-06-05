Affaire Lyhanna dans le Gers : la gendarmerie ordonne un audit urgent des procédures sur mineurs victimes

Après la disparition et la mort présumée de Lyhanna, collégienne de 11 ans dans le Gers, la direction de la gendarmerie a exigé un état des lieux urgent des enquêtes en cours concernant des victimes mineures. Cette mesure fait suite aux dysfonctionnements signalés dans le traitement des plaintes contre Jérôme Barella, principal suspect. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent se réunir pour faire le point.

L'affaire Lyhanna , cette collégienne de 11 ans disparue dans le Gers , dont le corps a été retrouvé et dont l'autopsie doit confirmer les causes du décès, prend une dimension nationale.

Jeudi soir, la direction nationale de la gendarmerie a adressé un document interne à toutes ses unités, exigeant un état des lieux urgent des procédures en cours impliquant des victimes mineures, en particulier pour viols et agressions sexuelles. Cette demande intervient alors que de graves dysfonctionnements sont pointés dans le traitement des plaintes visant Jérôme Barella, un homme déjà connu de la justice et mis en cause dans la disparition de Lyhanna.

Le document, révélé par Le Parisien, demande à chaque unité de lister l'avancement des enquêtes, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Il exige également d'apposer la mention 'sensible et urgente' sur ces dossiers et de leur accorder un traitement prioritaire, avec des moyens adaptés. Les commandants de groupements doivent assurer un suivi précis.

Cette mesure traduit une volonté d'accélérer le traitement des affaires de mineurs victimes, mais aussi une certaine fébrilité au sein de la gendarmerie, alors que des ratés judiciaires sont dénoncés dans l'affaire Barella. Parallèlement, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a annoncé une réunion vendredi matin avec le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et le ministre de la Justice Gérald Darmanin pour un point de situation.

Gérald Darmanin a qualifié de 'tout à fait inacceptable' la procédure judiciaire ayant conduit à la libération de Jérôme Barella en 2021, malgré des antécédents judiciaires lourds. La découverte du corps de Lyhanna a provoqué une onde de choc dans la commune de Fleurance, où la colère et la douleur se mêlent. Le maire de Puycasquier s'est dit 'tombé des nues'. L'avocat des parents a exprimé la tristesse et la colère inexprimables de la famille.

Cette affaire met en lumière les failles du système judiciaire dans la protection des mineurs et suscite un débat national sur les procédures à suivre





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