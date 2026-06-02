Affaire Lyhanna dans le Gers : la défense de Jérôme B. invoque la présomption d'innocence

Les avocates de Jérôme B., mis en examen pour l'enlèvement et la séquestration de la jeune Lyhanna à Fleurance, rappellent le secret de l'instruction et refusent toute communication médiatique pour garantir l'impartialité de l'enquête.

L'affaire concernant la disparition inquiétante de la jeune Lyhanna à Fleurance, dans le département du Gers , continue de mobiliser les autorités et de bouleverser la population locale.

Au cœur de cette enquête judiciaire complexe, Jérôme B., un homme de quarante et un ans, a été mis en examen pour des chefs d'accusation particulièrement graves, à savoir l'enlèvement et la séquestration d'une mineure. Actuellement détenu dans le centre pénitencier d'Agen, cet individu est placé sous la surveillance du pôle criminel, alors que les investigations se poursuivent avec une intensité soutenue pour tenter de retrouver la collégienne.

Face à la pression médiatique et à l'émotion suscitée par ce drame, les conseils de l'inculpé, Maîtres Sandra Vazquez et Éléonore Paré, ont choisi d'adopter une stratégie de discrétion absolue. Dans un communiqué officiel, elles ont formellement annoncé leur refus de s'exprimer publiquement sur le fond de l'affaire. Cette décision, selon elles, s'inscrit dans un respect rigoureux des obligations déontologiques et des règles procédurales qui régissent la défense pénale.

Elles rappellent avec insistance l'importance fondamentale du secret de l'instruction, tel qu'il est consacré par l'article onze du Code de procédure pénale. Ce principe juridique n'est pas une simple formalité, mais un rempart essentiel visant à garantir l'efficacité et surtout l'impartialité des investigations menées sous la direction du juge d'instruction. En évitant les déclarations publiques, la défense souhaite empêcher toute interférence médiatique qui pourrait nuire à la manifestation de la vérité.

Par ailleurs, les avocates ont tenu à remettre les pendules à l'heure concernant le statut juridique de leur client. Elles soulignent que la mise en examen, bien qu'elle indique l'existence d'indices graves ou concordants, ne doit en aucun cas être interprétée comme un jugement de culpabilité. Dans le système juridique français, la présomption d'innocence est un pilier central, garanti par l'article préliminaire du Code de procédure pénale.

Selon Mes Vazquez et Paré, tout individu mis en cause doit pouvoir bénéficier de cette protection jusqu'à ce qu'un tribunal statue définitivement sur son cas. Elles appellent donc les médias et les acteurs publics à faire preuve de retenue et à respecter strictement ce principe, afin que le procès équitable soit préservé.

Elles estiment que les preuves, qu'elles soient à charge ou à décharge, doivent être débattues exclusivement dans le cadre juridictionnel approprié et non livrées aux commentaires impulsifs de l'opinion publique. Pendant ce temps, sur le terrain, l'angoisse demeure palpable à Fleurance. Les parents de Lyhanna, plongés dans une détresse profonde, attendent avec impatience de pouvoir consulter le dossier pénal avec l'aide de leur propre avocat.

Les recherches menées par la gendarmerie se sont intensifiées, s'étendant désormais à de nouvelles zones boisées au sud de la commune. Chaque indice est analysé avec minutie, et les perquisitions, incluant l'examen du matériel informatique et du véhicule du suspect, ont été réalisées pour tenter de retracer les derniers moments de la jeune fille.

Le contexte est d'autant plus tragique que la mère de la victime a révélé que sa fille avait participé à une soirée pyjama chez le couple dont fait partie Jérôme B., établissant ainsi un lien de connaissance préalable entre le suspect et la collégienne. La sérénité de l'information judiciaire est présentée par la défense comme la condition sine qua non pour respecter les droits de toutes les parties, y compris ceux de la famille endeuillée ou angoissée.

Alors que Jérôme B. a choisi de garder le silence face au juge, le mystère plane toujours sur le sort de Lyhanna. La mobilisation citoyenne reste forte et la population, encore sous le choc, espère que la rigueur de la procédure judiciaire permettra enfin de faire toute la lumière sur cette disparition mystérieuse. L'équilibre entre la nécessité d'informer le public et l'exigence de secret judiciaire reste fragile dans cette affaire qui passionne et terrifie le Gers





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