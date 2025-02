Affaire Louise : Meurtre de la collégienne, plusieurs personnes en garde à vue

Le corps sans vie de Louise, 11 ans, a été retrouvé dans un bois près de son domicile à Épinay-sur-Orge. Quatre personnes, dont un homme de 23 ans suspecté d'être impliqué, ont été placées en garde à vue. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a réagi à l'affaire en prometant de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour retrouver les coupables.

Le vendredi 7 février dernier, Louise , 11 ans, a disparu après avoir quitté son collège d’Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne. Ses parents ont alerté rapidement les autorités, qui ont mis en place un important dispositif pour retrouver la jeune fille. Mais quelques heures plus tard, dans la nuit, le corps sans vie de la collégienne a été retrouvé dans le bois des Templiers, à proximité de son domicile familial. Ce 10 février, Bruno Retailleau , ministre de l'Intérieur, a réagi à cette affaire.

Suite à la découverte du corps sans vie de Louise, la police a ouvert une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Ce 10 février, quatre personnes ont été placées en garde à vue : un homme de 23 ans, son père, sa mère et sa petite amie. Le principal suspect est le jeune homme, qui habiterait le même quartier que la fillette. Selon nos confrères de BFMTV, confirmant une information de RTL, l'homme présente des griffures sur les mains. Son emploi du temps comporterait aussi plusieurs contradictions. Les enquêteurs tentent de vérifier s'il s'agit bien de lui qui apparaît en doudoune noire et casquette sur les images de vidéosurveillance. Le meurtre de Louise a bouleversé la ville d’Épinay-sur-Orge et ses alentours. Ce 10 février, Bruno Retailleau a réagi à ce terrible drame. 'C’est un crime qui est abominable. Mes pensées vont d’abord évidement à sa famille et à ses proches', a d'abord déclaré Bruno Retailleau au micro de BFMTV. Le ministre a ensuite poursuivi, tentant de rassurer : 'On met le paquet, on ne lésine pas sur les moyens, pour rassurer les habitants d’Épinay, on fait en sorte que tout soit utilisé pour nous permettre de confondre les coupables. Pour qu’ils soient sévèrement punis. En termes d’effectifs, de sécurité intérieure, de drone… Toutes les technologies les plus pointues sont mises en œuvre, et j’espère qu’on pourra retrouver le plus vite possible les coupables'





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meurtre Louise Épinay-Sur-Orge Garde À Vue Bruno Retailleau

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Important dispositif policier dans l'enquête sur le meurtre de Louise à Épinay-sur-OrgeUn important dispositif policier a été déployé ce dimanche pour fouiller le bois des Templiers à la recherche d'indices dans l'affaire du meurtre de Louise, 11 ans, retrouvée morte samedi. Plus de 120 fonctionnaires, des chevaux et des véhicules de police sont mobilisés. Deux personnes placées en garde à vue ont été relâchées dans la soirée sans poursuite.

Lire la suite »

Meurtre de Louise: l'enquête se poursuit à Épinay-sur-Orge pour retrouver les auteurs présumésVIDÉO - Portée disparue à la sortie de son collège d'Épinay-sur-Orge, Louise, une collégienne de 11 ans, a été retrouvée morte, quelques heures plus tard, dans un bois. La fillette a été frappée et a reçu plusieurs coups de couteau. Deux personnes ont d'abord été placées en garde à vue, une femme et un...

Lire la suite »

Meurtre de Louise: des salles de recueillement vont ouvrir à Épinay-sur-Orge et LongjumeauDès ce mardi 11 février, les villes d'Épinay-sur-Orge et Longjumeau en Essonne ouvriront des salles pour permettre à la population de se recueillir et de rendre hommage à Louise. L'adolescente a été découverte morte dans la nuit du 7 au 8 février dans un bois à Épinay-sur-Orge.

Lire la suite »

Nouveaux Arrêts dans l'Affaire du Meurtre de LouiseDe nouvelles personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur le meurtre de Louise, une adolescente de 11 ans dont le corps a été retrouvé samedi dernier dans un bois de Longjumeau en Essonne. Trois suspects ont été placés en garde à vue, tandis que deux suspects initialement arrêtés, un jeune homme et sa mère, ont été relâchés. L'enquête se focalise sur les images de vidéosurveillance et les témoignages pour identifier l'homme que Louise suivait avant sa disparition.

Lire la suite »

Epinay-sur-Orge: L'Horreur de la Tragédie de Louise, Une Ville en DéchirureLa disparition tragique de Louise, une jeune fille de 11 ans, à Epinay-sur-Orge, a plongé la ville dans un état de choc et de tristesse. Les parents sont en état d’alerte, accompagnent leurs enfants avec une grande vigilance et cherchent des solutions pour assurer leur sécurité. La communauté se mobilise et espère que les autorités prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher un tel drame de se reproduire.

Lire la suite »

Épinay-sur-Orge: le collège endeuillé après le meurtre d'une élève de 11 ansDeux jours après la découverte du corps sans vie d'une élève de 11 ans poignardée, les élèves du collège André Maurois d'Epinay-sur-Orge ont repris les cours lundi sous le signe du deuil et de la stupeur. Une enquête pour meurtre sur mineur est en cours.

Lire la suite »