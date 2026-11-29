Alexis Juret, soupçonné de l'homicide de sa femme Laure Zacchello disparue en juin 2024, voit sa qualification aggravée en assassinat. Point sur les preuves scientifiques et la suite de la procédure judiciaire.

L'enquête judiciaire entourant la disparition de Laure Zacchello connaît un tournant décisif avec l'aggravation de la qualification juridique pesant sur son époux, Alexis Juret. Alors que ce dernier était initialement mis en examen pour meurtre sur conjoint, les autorités judiciaires ont officiellement requalifié les faits en assassinat, impliquant désormais la préméditation de ses actes. Cette décision cruciale intervient plus de deux ans après la disparition dramatique de Laure Zacchello, survenue le 21 juin 2024 dans la commune d' Urrugne, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques. L'épouse de l'enseignant n'a depuis jamais été retrouvée vivante, transformant cette enquête en une des affaires criminelles les plus médiatisées et complexes de la région française ces dernières années.

Indices forensiques et traces matérielles

Le laboratoire de police scientifique de Toulouse a produit un rapport détaillé de treize pages, dévoilé en février 2025, qui expose des éléments matériels perturbants découverts sur le lieu de l'enquête. Les techniciens ont relevé des traces de sang à plusieurs endroits stratégiques du domicile familial, notamment sur la poignée de la chambre des enfants, sur une armoire forte, ainsi que sur le tapis de sol d'une voiture et sur un marteau découvert à l'arrière de la maison. Ces découvertes physico-chimiques constituent un maillon essentiel pour reconstituer la chronologie des événements qui ont précédé la disparition de Laure Zacchello.

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Parallèlement à ces traces biologiques, des mélanges d'ADN appartenant aux deux époux ont été identifiés sur certains supports. Cependant, une information capitale reste à ce jour inexpliquée : aucune trace génétique de Laure Zacchello n'a été retrouvée sur les vêtements portés par Alexis Juret. Cette absence de correspondance génétique directe sur ses habits constitue l'un des points d'interrogation majeurs que les experts doivent encore résoudre pour lier directement l'époux aux conditions de la disparition de son épouse.

Un autre élément forensique de taille a été identifié par les spécialistes : la présence de particules caractéristiques de résidus de tir a été détectée sur la doudoune et le pantalon d'Alexis Juret. La question de l'origine et de l'ancienneté de ces résidus reste en suspens. Il est à noter que l'enseignant pratique régulièrement le tir sportif et la chasse, ce qui complique l'interprétation immédiate de ces indices. Les enquêteurs doivent désormais déterminer si ces traces sont le résultat d'une activité cynégétique ordinaire ou si elles sont liées aux circonstances troublantes de la disparition de Laure Zacchello.

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Incohérences médicales et stratégie numérique

La version des faits défendue par Alexis Juret, qui affirme avoir été agressé et souffrir d'amnésie après avoir été retrouvé inconscient dans son jardin par sa sœur, fait l'objet de vives contestations. Les constatations médicales, bien que certaines informations aient été filtrées dans la presse, mettraient sérieusement en doute la véracité de sa déclaration. La compatibilité entre la nature de la blessure constatée et le scénario d'une agression extérieure reste une interrogation centrale du dossier, soulevant des doutes sur la sincérité de la version officielle du mari mis en examen.

Lorsque Laure Zacchello a disparu en juin 2024, les enquêteurs ont mis au jour une stratégie de dissimulation numérique sophistiquée déployée par Alexis Juret. Il avait acquis un second téléphone portable sous une fausse identité, utilisé en remplacement de son appareil principal que l'intéressé présentait comme hors service. Cet appareil, dont les autorités continuent de rechercher les traces d'utilisation, pourrait permettre de retracer précisément ses déplacements et de lever une partie du mystère entourant ses agissements durant les jours ayant suivi la disparition de son épouse.

Conséquences juridiques et calendrier judiciaire

La requalification du meurtre en assassinat change radicalement le visage de la procédure et prépare le terrain pour un procès qui s'annonce long et complexe. Le mari de Laure Zacchello, hospitalisé en détention pour des raisons médicales, voit ses défenses placées sous la pression accrue d'une qualification juridique qui exige la preuve d'une préméditation. La famille d'Alexis Juret, qui avait jusque-là tenu le silence, a récemment sorti du mutisme pour affirmer que l'accusé assumerait sa culpabilité s'il était coupable, tout en maintenant son innocence.

Les motivations précises qui ont conduit les magistrats à modifier cette qualification restent tenues secrètes, probablement en raison de la sensibilité des preuves scientifiques et numériques évoquées plus haut. Le procès d'Alexis Juret est actuellement prévu pour la fin de l'année 2027, voire 2028, laissant aux enquêteurs un temps considérable pour finaliser leurs expertises. L'affaire se poursuit donc dans une attente tendue où chaque détail, qu'il s'agisse du second téléphone ou des résidus de tir, pourrait être l'élément déterminant qui permettra de faire la lumière sur le sort tragique de Laure Zacchello.