La publication de messages envoyés par Jérôme B. à une fille de 13 ans relance l'affaire. La mère de la mineure révèle des Conversations sur Snapchat, while d'autres signalements d'agressions sexuelles et d'approches inappropriées convergent vers le suspect, mis en examen pour le meurtre de Lyhanna.

Le 17 juin 2026, la mère d'une adolescente de 13 ans a rendu public le contenu des messages que Jérôme B. , mis en examen dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Lyhanna , a envoyés à sa fille sur Snapchat.

Ces échanges, parfois insistants, révèlent une tentative de rapprochement inquiétante de la part de l'homme envers la jeune fille. Parmi les messages, on trouve des invitations à des soirées pyjama, comme ce week-end du vendredi au dimanche, ainsi que des demandes de photos avec un sourire, l'homme s'inquiétant de l'humeur de l'adolescente.

Il propose également des sorties futures en évoquant une volonté de s'amuser sans contraintes, tout en laissant entendre qu'il serait disponible pour discuter de ses soucis si elle en avait envie. La mère a expliqué n'avoir découvert ces conversations qu'à la suite de sa propre demande, précisant ne pas les avoir lues auparavant. Parallèlement, d'autres témoignages accablants concernant Jérôme B. émergent. Une fillette de 12 ans, Léa, a signalé au printemps 2025 des faits d'agression sexuelle présumés.

Elle raconte avoir constaté la présence de l'homme derrière elle pendant son sommeil chez une amie, avec des gestes qu'elle qualifie de déplacés. L'avocate de la famille, Me Myriam Guedj Benayoun, rappelle que les deux familles sont liées de longue date, les enfants se connaissant depuis la crèche. L'ombre de l'affaire Lyhanna plane sur ces révélations, la mère de la petite Maëlys de Araujo, décédée dans des circonstances similaires, ayant également brisé le silence pour dénoncer l'inadmissible.

L'enquête s'étoffe également de témoignages externes, comme celui de l'ex-professeur de Taekwondo de Jérôme B., qui mentionne des tentatives d'approche par messages envers des enfants. Des signalements internationaux, notamment depuis les États-Unis en 2023, concernant son comportement en ligne, n'auraient pas été pris en compte. L'affaire prend une dimension systémique, les proches du suspect, y compris son père Joël, accusé par une certaine Maeva d'agression sexuelle, sont également mentionnés.

Ces éléments peignent le portrait d'un individu aux méthodes répétées de manipulation et d'ingérence dans la vie de mineures, soulevant des questions graves sur les alertes manquées et la protection des enfants





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