Ahmed Touloub, condamné pour la mort d'Inass en 1987, pourrait obtenir sa libération avant l'appel. Focus sur les conditions médicales et juridiques.

Mardi 17 novembre, la cour d'assises du Loir-et-Cher à Blois a condamné Ahmed Touloub à quinze ans de réclusion criminelle. Cette peine vise sa complicité dans la mort tragique de sa fille Inass Touloub survenue le 13 août 1987. L'enfant de quatre ans avait été retrouvée sans vie sur le bas-côté de l'autoroute A10.

Possibilité de remise en liberté avant appel

Ahmed Touloub pourrait ne pas rester longtemps en détention provisoire. Ses avocats, Me Frank Berton et Me Yasmina Belmokhtar, ont immédiatement annoncé leur intention d'interjeter appel. Cette démarche juridique empêche que la condamnation ne devienne définitive. Elle ouvre donc la voie à une demande de remise en liberté avant le nouveau procès.

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Conformément au Code de procédure pénale, cette requête sera examinée par la chambre de l'instruction. Les magistrats devront déterminer si le maintien en détention reste nécessaire. Une libération éventuelle pourrait inclure un contrôle judiciaire strict.

État de santé et critères médicaux

L'état de santé physique d'Ahmed Touloub constitue un facteur déterminant. Le septuagénaire, âgé de soixante-quatorze ans, a comparu libre durant le procès. Il apparaissait physiquement affaibli devant les magistrats. Ses défenseurs ont soulevé des troubles de la mémoire et cognitifs lors des débats.

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Une expertise médicale avait conclu à son aptitude lors de la première instance. Toutefois, la détention peut être levée si l'état de santé est incompatible avec les conditions carcérales. Cette condition s'applique même si la vie n'est pas immédiatement menacée.

Positions des autres parties concernées

Halima El Bakhti, la mère d'Inass, a été condamnée à vingt ans de réclusion criminelle. Elle a dormi en cellule dès le soir du verdict vers vingt-deux heures. Son avocat Me Camille Radot n'a fait aucune annonce publique ce jeudi 19 novembre. Elle dispose de dix jours pour former appel.

Ce délai expire au plus tard le 27 novembre 2026. Il semble improbable qu'elle sollicite une libération avant ce délai. Sa situation diffère de celle de son époux concernant les annonces immédiates. Les avocats d'Ahmed Touloub ont déjà officialisé leur stratégie défensive.

Contexte historique et suite de l'enquête

Cette affaire concerne la petite inconnue de l'A10 identifiée plus tard. La fillette avait été découverte près de Suèvres en 1987. Le village avait veillé sur sa mémoire pendant près de quatre décennies. Le procès de Blois a permis de reconstituer ces événements. Les prochaines étapes judiciaires détermineront le sort d'Ahmed Touloub.