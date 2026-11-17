Verdict de la cour d'assises du Loir-et-Cher : Halima El Bakhti et Ahmed Touloub condamnés pour la mort de leur fille Inass en 1987.

Le mardi 17 novembre marque une étape décisive dans l'une des affaires judiciaires les plus tragiques de l'histoire récente en France. La cour d'assises du Loir-et-Cher a rendu son verdict concernant la mort d' Inass Touloub, une fillette de quatre ans retrouvée martyrisée au bord de l'autoroute A10 à l'été 1987.

Après trois décennies et trois-neuf ans d'incertitude et de investigations, les parents de la petite victime, Halima El Bakhti et Ahmed Touloub, ont été reconnus coupables. Ils écopent respectivement de vingt ans et quinze ans de réclusion criminelle. Cette décision met un terme à une attente judiciaire longue et douloureuse pour les familles concernées et pour le public qui suivait ces débats avec une attention particulière.

Also read Affaire Inass Touloub : 20 ans de prison pour la mère et 14 ans pour le père

Détails des peines et contexte juridique

Halima El Bakhti, jugée pour torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a reçu la sanction la plus lourde demandée par le parquet. L'avocat général Stéphane Javet avait requis vingt ans de réclusion assortis d'une période de sûreté de dix ans. La cour a fait droit à cette réquisition, confirmant la gravité exceptionnelle des actes reprochés à la mère de famille.

Le père de l'enfant, Ahmed Touloub, âgé de soixante-quatorze ans, comparaissait quant à lui pour complicité. Bien qu'il soit resté muet pendant plus de trente ans avant d'être identifié, il a finalement été condamné à quinze ans de prison. Cette peine excède de un an la demande du ministère public, qui réclamait quatorze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de sept ans. Ce décalage souligne la sévérité du jury d'assises face à la complicité parentale dans ce drame.

Advertisement

Témoignages et positions des parties prenantes

L'avocat général Stéphane Javet n'a pas hésité à qualifier ce procès de criminel d'une ampleur inédite et d'une violence insoutenable lors de son réquisitoire. Il a martelé que la petite victime avait quatre ans et qu'on avait meurtri son visage et fait taire sa voix. Ces mots forts ont marqué les esprits et souligné l'impact émotionnel et juridique de l'affaire qui dépasse le cadre strict de la condamnation pénale.

De son côté, la défense des six autres enfants du couple a cherché à apporter des nuances au jugement moral. Me Éléonore Terrien-Freneau, avocate des frères et sœurs d'Inass, a souligné le déchirement familial profond. Elle a indiqué que ses clients sont très inquiets pour leurs parents, qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour les élever. Elle a ajouté que la souffrance de cette petite n'efface ni celle de leurs parents ni la leur, invoquant le paradoxe de cette affaire unique.

Impact humain et suite des procédures

Cette affaire avait longtemps demeuré sans nom pour la petite victime, surnommée la petite inconnue de l'A10. Son corps supplicié avait été découvert le 11 août 1987 à hauteur de Suèvres, dans le Loir-et-Cher, la commune où elle repose depuis. L'identité d'Inass et celle de ses parents n'ont pu être établies qu'en 2018 grâce à des analyses ADN, permettant enfin d'ouvrir cette porte vers la vérité après des décennies de Silence.

Me Agathe Morel, conseil de l'association Enfance et Partage, a présenté cette audience comme un devoir d'humanité envers la fillette. Pour elle, il s'agissait de reconnaître la souffrance passée et de rendre justice à une enfant qui n'avait pas de voix. Le village de Suèvres a joué un rôle important en adoptant la mémoire d'Inass et en veillant sur elle jusqu'au procès, témoignant de l'ancrage local de cette histoire tragique et de sa portée nationale.