Affaire Grégory : nouveau rebondissement pour Jacqueline Jacob, la grand-tante

La chambre de l'instruction de Dijon examine une demande d'annulation de la mise en examen de Jacqueline Jacob, soupçonnée d'être le corbeau dans l'affaire Grégory Villemin, 41 ans après les faits.

L'affaire Grégory Villemin, l'un des dossiers criminels les plus complexes et douloureux de l'histoire judiciaire française, connaît un nouveau rebondissement. Quarante et un ans après le meurtre du petit Grégory, retrouvé mort les poings liés dans la Vologne en octobre 1984, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon examine ce mercredi 27 mai une demande d'annulation de la mise en examen de Jacqueline Jacob , la grand-tante de l'enfant, âgée de 81 ans.

Cette dernière est soupçonnée d'être l'auteur des lettres anonymes qui ont terrorisé la famille Villemin avant le drame, ainsi que d'avoir fomenté l'enlèvement et la séquestration ayant conduit à la mort de Grégory. Les avocats de Jacqueline Jacob, emmenés par Me Frédéric Berna, plaident pour l'annulation de cette nouvelle mise en examen, intervenue le 24 octobre 2025. Ils invoquent un vice de procédure, arguant que les faits reprochés sont prescrits.

Cependant, les accusateurs de la grand-tante, notamment les parties civiles, rétorquent que l'annulation précédente de sa mise en examen en 2018 était due à un vice de forme et non à un manque d'indices. Ils soulignent que de nouveaux éléments sont venus étayer les charges, notamment une expertise réalisée en 2021 par un spécialiste suisse, qui attribue à Jacqueline Jacob non seulement la lettre du 16 octobre 1984 revendiquant le crime, mais également trois autres missives de 1983, dont une menaçant les Villemin.

Cette affaire, marquée par la haine farouche et les jalousies ancestrales entre les familles Villemin et Jacob, a connu de multiples rebondissements judiciaires. En 1993, Christine Villemin, la mère de Grégory, avait bénéficié d'un non-lieu après avoir été accusée d'être le corbeau. En 2018, outre la mise en examen de Jacqueline Jacob, celles de son mari Marcel et de Murielle Bolle, belle-soeur d'un suspect Bernard Laroche, avaient été annulées.

Bernard Laroche avait été tué par Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. Aujourd'hui, alors que les expertises des courriers anonymes se poursuivent, l'avenir judiciaire de Jacqueline Jacob reste incertain, la décision des juges dijonnais n'étant pas attendue avant plusieurs mois. Me Berna a d'ores et déjà annoncé qu'il se pourvoirait en cassation en cas de revers. Cette affaire continue de diviser et de captiver l'opinion publique, tant par sa complexité que par les souffrances qu'elle a engendrées.

Les proches des victimes et les parties civiles espèrent que la vérité éclatera enfin, tandis que la défense maintient la présomption d'innocence de sa cliente. Le prochain chapitre de cette saga judiciaire s'écrira dans les mois à venir, avec des répercussions potentielles sur l'ensemble du dossier. En attendant, la procédure suit son cours, avec la rigueur et la lenteur propres aux grandes affaires criminelles





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