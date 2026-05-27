Affaire Grégory : la mise en examen de la grand-tante Jacqueline Jacob menacée d'annulation

Quarante et un ans après le meurtre de Grégory Villemin, la chambre de l'instruction de Dijon examine une demande d'annulation de la mise en examen de Jacqueline Jacob, la grand-tante soupçonnée d'être un corbeau. La défense invoque des vices de procédure et la prescription des faits.

L'affaire Grégory Villemin , l'un des crimes non résolus les plus emblématiques de France, connaît un nouveau rebondissement judiciaire. Quarante et un ans après le meurtre du petit garçon de quatre ans, retrouvé noyé, pieds et poings liés, le 16 octobre 1984 dans la Vologne, dans les Vosges, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon examine ce mercredi une demande d'annulation de la mise en examen de la grand-tante de l'enfant, Jacqueline Jacob , soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui ont harcelé la famille Villemin pendant des années.

Cette dernière avait été mise en examen le 24 octobre 2025 pour association de malfaiteurs, accusée d'avoir notamment rédigé la lettre anonyme revendiquant l'assassinat de Grégory, un courrier qui se terminait par les mots : Voilà ma vengeance. Pauvre con. Si cette annulation est prononcée, ce serait la cinquième fois que des poursuites sont invalidées dans ce dossier chaotique, ce que ne manque pas de souligner la défense de Jacqueline Jacob, qui dénonce un fiasco judiciaire.

Les avocats de Jacqueline Jacob, Mes Frédéric Berna et Stéphane Giuranna, ainsi que trois des parents de Grégory, parties civiles, ont comparu à huis clos devant la chambre de l'instruction. La défense fonde sa demande d'annulation sur des vices de procédure, estimant que Jacqueline Jacob n'a pas eu suffisamment le temps de s'expliquer lors de l'interrogatoire ayant conduit à sa mise en examen et que les faits sont prescrits.

Me Berna a qualifié la procédure de farce, rappelant que plus d'une vingtaine de corbeaux ont été identifiés par les expertises contradictoires accumulées au fil des ans. Les accusations contre Jacqueline Jacob reposent notamment sur une expertise stylométrique réalisée en 2021, attribuant à la grand-tante non seulement la lettre du 16 octobre 1984, mais aussi trois autres missives de 1983, dont une contenant la menace : Je vous ferez votre peau.

Cependant, la défense conteste la fiabilité de cette expertise et souligne que Jacqueline Jacob, aujourd'hui âgée de 81 ans, a toujours nié toute implication. L'histoire de l'affaire Grégory est marquée par des tensions familiales profondes. Dès le début, l'enquête a pointé du doigt la haine farouche opposant les époux Villemin à la famille Jacob, celle de la grand-mère de Grégory.

Jacqueline Jacob, déléguée CGT, aurait traité en 1982 Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, de chef de mes couilles, des propos qui illustrent les jalousies suscitées par la réussite professionnelle du jeune contremaître. Les parents de Grégory recevaient depuis plusieurs années des lettres anonymes d'injures et de menaces. En 2017, Jacqueline Jacob avait déjà été mise en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort, mais les poursuites avaient été annulées un an plus tard pour vice de forme.

Ses accusateurs estiment que de nouveaux éléments, dont l'expertise stylométrique, justifient la nouvelle mise en examen. La décision de la chambre de l'instruction est attendue avec impatience, alors que la famille espère toujours que la vérité éclate, comme le répètent les avocats des parties civiles. Ce nouveau chapitre judiciaire relance une affaire qui n'a cessé de diviser et de passionner l'opinion publique française





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