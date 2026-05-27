Affaire Grégory : Jacqueline Jacob demande l'annulation de sa mise en examen

Jacqueline Jacob, grand-tante du petit Grégory Villemin, comparaît mercredi 27 mai devant la cour d'appel de Dijon pour demander l'annulation de sa mise en examen. Ses avocats invoquent des irrégularités de procédure et la prescription des faits.

Le 27 mai prochain, la cour d'appel de Dijon examinera la demande d'annulation de la mise en examen de Jacqueline Jacob , grand-tante du petit Grégory Villemin, assassiné en 1984.

Cette audience, qui se déroulera à huis clos, marque une nouvelle étape dans cette affaire judiciaire tentaculaire. Jacqueline Jacob, aujourd'hui âgée, est soupçonnée d'avoir été le principal corbeau ayant harcelé la famille Villemin avant le drame. Le juge Dominique Brault, en charge de l'instruction, s'appuie sur des expertises en stylométrie, des témoignages et des analyses de l'emploi du temps de la suspecte pour étayer les charges.

Pourtant, Jacqueline Jacob conteste fermement les accusations, affirmant n'avoir jamais téléphoné ni écrit de lettres menaçantes. Les avocats de Jacqueline Jacob avancent deux arguments principaux. D'une part, ils estiment que l'interrogatoire de première comparution a été entaché d'irrégularités, privant leur cliente du temps nécessaire pour préparer sa défense. Cette requête a peu de chances de prospérer, le parquet général de Lyon s'étant déjà prononcé en faveur de son rejet.

D'autre part, ils plaident la prescription des faits, considérant que l'association de malfaiteurs reprochée à Jacqueline Jacob était, en 1984, un simple délit. Selon cette logique, les poursuites seraient prescrites. De manière surprenante, le parquet général de Dijon semble partager cet avis, ce qui pourrait influencer la décision de la cour. En face, le juge Brault soutient que l'association de malfaiteurs est connexe au crime d'assassinat, ce qui justifierait l'application d'une prescription criminelle plus longue.

Cette position est également défendue par les avocats des parents de Grégory. Si la cour d'appel rejette la demande d'annulation, les avocats de Jacqueline Jacob ont déjà annoncé leur intention de se pourvoir en cassation. En attendant, l'enquête se poursuit, avec des auditions en cours et l'espoir que les progrès scientifiques permettront d'identifier l'ADN retrouvé sur un timbre de la lettre de revendication du crime.

L'affaire Grégory, qui a marqué les esprits par ses multiples rebondissements, pourrait connaître un nouveau tournant dans les semaines à venir





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Affaire Grégory Jacqueline Jacob Mise En Examen Prescription Cour D'appel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Violences sexuelles dans la santé : quelles mesures pour éviter une nouvelle affaire Le Scouarnec ?Après le procès du chirurgien pédocriminel Joël le Scouarnec, des victimes « attendent beaucoup » des travaux gouvernementaux pour arrêter l’impunité dans le monde de la santé.

Read more »

Un mineur de 16 ans interpellé dans l’affaire de l’enfant mort étranglé à RennesUn mineur de 16 ans a été interpellé ce lundi dans le cadre de l'enquête sur le corps sans vie d'un enfant retrouvé mort dans un buisson dimanche à Rennes

Read more »

Affaire Patrick Bruel : une masseuse bénévole du Paléo Festival, en Suisse, témoigne contre le chanteurCe dimanche soir, une masseuse bénévole du Paléo Festival, un grand festival de musique en plein air à Nyon, en Suisse, a dénoncé les agissements du chanteur durant un massage organisé en coulisses, en 2019. Le festival confirme et dénonce un comportement inadmissible.

Read more »

Affaire Grégory: la mise en examen de la grand-tante remise en questionCe serait la cinquième invalidation de poursuites dans ce dossier chaotique: 41 ans après le meurtre de Grégory Villemin, les juges étudient mercredi à Dijon une possible annulation de la mise en examen de sa grand-tante...

Read more »