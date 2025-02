Affaire « French Bukkake » : Renvoi devant la Cour Criminelle, Déception des Parties Civiles

La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a décidé de renvoyer l'affaire « French Bukkake », concernant des viols sur des dizaines de femmes dans le milieu de la pornographie amateur, devant la cour criminelle départementale de Paris. Cette décision a été accueillie avec incompréhension par les avocats des victimes qui dénoncent le manque de reconnaissance des circonstances aggravantes. Le procès, qui s'annonce emblématique sur la question des violences sexuelles dans l'industrie du porno, devrait avoir lieu prochainement.

Le 6 février 2025, après trois reports, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu sa décision dans l'importante affaire de viols sur des dizaines de femmes dans le milieu de la pornographie amateur. La cour a décidé de renvoyer l'affaire devant la cour criminelle départementale de Paris, écartant ainsi plusieurs circonstances aggravantes. \Cette décision a été accueillie avec incompréhension par les avocats des parties civiles .

Me Lorraine Questiaux, représentant trois parties civiles, a déclaré : « On est dans l'incompréhension totale, d'autant que la France vient tout juste d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir retenu la circonstance aggravante d'antisémitisme dans une autre affaire. On réfléchit très sérieusement à se pourvoir en cassation. » \L'affaire concerne onze mis en cause, ainsi que 36 parties civiles qui ont fait appel. Ces dernières ont demandé que les circonstances aggravantes d'actes de torture, de racisme et de sexisme soient retenues. « On parle de viols massifs. » « Pascal OP » louait un hangar, mettait une palette, la femme était déposée dessus et les hommes lui passaient tous dessus, en finissant par une éjaculation faciale. Certaines femmes ont fait état de lésions anales, de brûlure au visage, donc on est bien dans la torture », s'insurge Céline Piques, porte-parole de l'association Osez le féminisme qui s'est constituée partie civile dans le dossier, au même titre que deux autres associations féministes. Les viols commis avec actes de torture sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et donc jugés en cour d'assises, mais depuis l'entrée en vigueur en 2023 de la loi « pour la confiance dans l'institution judiciaire », plusieurs affaires complexes de viols ont été jugées devant la cour criminelle. Cette fois-ci déjà, la circonstance aggravante de tortures n'avait pas été retenue malgré la violence des viols commis sur Gisèle Pelicot. « Une fois de plus, c'est la démonstration que la cour criminelle départementale est un déni de justice pour les femmes, que ça ne fonctionne pas », dénonce Me Lorraine Questiaux. \Le procès « French Bukkake » s'annonce comme un dossier emblématique sur la question des violences sexuelles. Cette fois, c'est le milieu de la pornographie qui est visé. Quatre sénatrices, dont l'ancienne ministre des familles, Laurence Rossignol, dénonçaient les violences systémiques contre les femmes d'une industrie devenue « une machine à broyer les femmes ». Elles y rappelaient que l'immense majorité des scènes pornographiques actuelles contiennent de la violence explicite. « Ce procès doit marquer un tournant, en reconnaissant la gravité des violences sexuelles dans cette industrie et en mettant en lumière les mécanismes d'exploitation qui permettent ces abus », estime par message Léonie (prénom modifié), 27 ans, et partie civile dans le dossier. Comme elle, plusieurs dizaines de femmes accusent un petit groupe d'hommes de les avoir manipulées, violées puis envoyées sur des tournages de porno amateur entre 2013 et 2020. Toutes ont pour point commun une vulnérabilité économique et psychologique. Certaines ont déjà été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. « Ce qui m'a frappé, c'est que la quasi-totalité de ces femmes étaient dans une vulnérabilité économique et une faiblesse des moyens de défense personnels », se souvient Laurence Rossignol, qui a auditionné des victimes pour les besoins de son rapport sénatorial. \Le début de l'enquête remonte à 2020. Des gendarmes de la section de recherches de Paris mènent une veille sur Internet lorsqu'ils tombent sur le site « French Bukkake » : on y propose de payer un abonnement pour participer en priorité à des éjaculations collectives et filmées sur des femmes. En octobre 2020, une information judiciaire est ouverte, notamment pour « viols », « traite d'êtres humains aggravée », et « proxénétisme aggravé ». Les enquêteurs identifient rapidement plusieurs suspects dont le gérant Pascal OP, Mathieu L., son associé, et Julien D., qui appâtait les femmes en se faisant passer pour « Axelle Vercoutre », une escort-girl « alliée », avant, selon l'accusation, de les violer. Ils font aujourd'hui partie des quatre accusés (sur 17) également renvoyés pour traites d'êtres humains en bande organisée. \« Ces femmes sont ciblées parce qu'elles sont en précarité économique », explique Céline Piques, porte-parole d'Osez le féminisme. On a d'abord un viol d'abattage pour casser psychiquement la victime, puis on les amène sur des tournages. Ce sont les mêmes pièges que dans la prostitution. On leur dit que c'est pour un site privé et, dès le lendemain, elles se retrouvent sur des plateformes ». Les vidéos sont ensuite diffusées sur de nombreux sites pornographiques, dont Jacquie et Michel, Dorcel, les deux mastodontes du porno français, ou encore la plate-forme VOD d'Orange. Les sociétés mises en cause disent n'avoir eu aucune connaissance des agissements des accusés.





LePoint / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Viol Pornographie Justice Cour Criminelle French Bukkake Traite D'êtres Humains Parties Civiles

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Plateforme porno 'French Bukkake': nouveau report de la décision en appel sur le périmètre du procèsLa cour d'appel de Paris a de nouveau repoussé sa décision sur les recours intentés après le renvoi en procès de 17 hommes soupçonnés de violences sexuelles lors de tournages pour la plateforme pornographique 'French Bukkake', a appris jeudi l'AFP de sources proches du...

Lire la suite »

Plateforme porno «French Bukkake»: nouveau report de la décision en appel sur le périmètre du procèsLa décision doit désormais être rendue le 6 février.

Lire la suite »

Plateforme porno 'French Bukkake': nouveau report de la décision en appel sur le périmètre du procèsLa cour d'appel de Paris a de nouveau repoussé sa décision sur les recours intentés après le renvoi en procès de 17 hommes soupçonnés de violences sexuelles lors de tournages pour la plateforme pornographique 'French Bukkake', a appris jeudi l'AFP de sources proches du dossier. La décision...

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

Glow French : cette variante ultra-chic de la french manucure sera la plus tendance du printempsAu printemps, cette nouvelle version plus colorée et glowy de la célèbre french manucure sera sur tous les ongles. Voici la 'glow french' !

Lire la suite »

La Cour de Paris reconnait la responsabilité de l'État dans l'affaire DépakineLa cour administrative d'appel de Paris a reconnu mardi que l'État français a une part de responsabilité dans l'« insuffisance d'information » concernant les risques de la Dépakine pour les enfants nés de mères ayant pris ce médicament pendant leur grossesse.

Lire la suite »