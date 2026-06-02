Affaire Dupont de Ligonnès : un prêtre affirme avoir reçu une confession du suspect en 2022

Un prêtre témoigne sur M6 avoir rencontré Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 dans l'Aude et déclare que le suspect présumé lui aurait avoué les meurtres de sa famille. Ce témoignage direct, relayé dans l'émission Appel à témoins, n'est pas encore corroboré par les autorités.

Un nouveau témoignage, présenté lors de l'émission Appel à témoins sur M6, relance l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, l'affaire criminelle non résolue la plus médiatisée de France.

Un prêtre, le père Marc, affirme avoir rencontré le suspect principal en 2022 dans l'Aude et soutient qu'il lui a confessé les meurtres de son épouse et de ses quatre enfants, commis en 2011 à Nantes. Ce témoignage direct, bien que non corroboré par des preuves matérielles à ce jour, constitue l'élément le plus marquant de l'émission du 2 juin 2026.

Le religieux se dit sûr à 100% de l'identité de son visiteur, le décrivant comme un homme très mal dans sa peau, et rapporte qu'il aurait exprimé l'intention de se rendre vers Grasse. Le père Marc indique avoir reçu l'autorisation de l'évêque de Carcassonne de lever le secret de la confession pour révéler ces faits, une décision exceptionnelle qui souligne la gravité perçue de l'aveu.

Ces déclarations interviennent alors que l'enquête piétine depuis plus de quinze ans, après que la dernière trace connue du suspect a été perdue le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens. D'autres témoignages moins directs ont également été évoqués, suggérant des apparitions dans la même région varoise, ainsi qu'une piste américaine liée à un forum en ligne, jugée troublante mais non vérifiée.

L'animateur Julien Courbet a rappelé la nécessité de prendre ces nouveaux éléments avec prudence, aucune confirmation officielle n'étant intervenue de la part de la justice ou des forces de l'ordre. Cette révélation ravive les questions sur la disparition orchestrée évoquée par certains observateurs, laissant planer le doute sur le sort réel de Xavier Dupont de Ligonnès, entre fuite, mort ou vie sous une autre identité.

Le témoignage du prêtre Marc, bien que sensationnel, se heurte à plusieurs obstacles juridiques et procéduraux majeurs. D'abord, il repose sur une seule affirmation non étayée par un enregistrement, une preuve physique ou un témoin indépendant. Ensuite, le fait d'abroger le secret de la confession, même avec l'accord d'un évêque, ne confère pas une valeur probante automatique devant une cour française, où les déclarations faites dans le cadre religieux conservent une certaine confidentialité.

Les enquêteurs devront vérifier la crédibilité du récit, corroborer les détails comme le séjour de quatre jours dans la communauté de l'Aude, et identifier d'éventuelles traces matérielles ou témoins complémentaires de cette rencontre de 2022. La Géographie avancée par le prêtre, une zone around Grasse, pourrait relancer les recherches dans un secteur déjà couvert par des investigations antérieures.

Par ailleurs, l'émission a abordé d'autres pistes, notamment une activité en ligne attribuée à un compte nommé Epsilon sur un forum religieux, qui serait attesté six ans après la disparition. Cette piste numérique, difficile à authentifier, nourrit la thèse d'une dissimulation volontaire ou d'une nouvelles vie à l'étranger, possiblement aux États-Unis, sans toutefois apporter de preuve tangible. L'impact médiatique de ce nouveau témoignage est considérable, rappelant la fascination persistante pour ce drame familial.

L'affaire Dupont de Ligonnès, qui a débuté par la découverte des corps en 2011 suivie d'une lettre énigmatique, n'a jamais connu de résolution judiciaire. Elle oppose deux récits principaux : celui d'un meurtre suivi d'une fuite, et celui d'une disparition organisée collective, peut-être pour échapper à des difficultés financières. Chaque rebondissement, chaque émission, chaque témoignage relayé relance le débat et entretient l'intérêt du public.

Le choix de diffuser ces révélations dans une émission grand public comme Appel à témoins, plutôt que de les soumettre d'abord aux autorités, soulève des questions éthiques sur la manipulation potentielle de l'information et la course à l'audimat. Cependant, cela illustre aussi la méthode utilised par l'équipe de Julien Courbet, qui cherche à exploitation les témoignages du public pour faire avancer des dossiers froids.

Que ces nouvelles déclarations conduisent à des actes d'enquête concrets ou restent une simple rumeur amplifiée dépendra désormais de la réaction du parquet et des moyens judiciaires qui seront engagés pour les vérifier. Pour les familles des victimes, ces annonces ravivent nécessairement l'espoir d'une vérité, mais aussi la souffrance d'un passé jamais apaisé





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