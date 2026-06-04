Un homme se faisant passer pour un prêtre a affirmé en direct sur M6 avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès. L'Église dément et dénonce une séquence trompeuse. Quinze ans après la disparition du principal suspect du quintuple meurtre de Nantes, l'enquête bute sur des faux témoignages et des approximations médiatiques. Analyse des pistes crédibles et des erreurs d'orientation.

Mardi 2 juin 2026, un homme se faisant passer pour un prêtre a piégé en direct l'émission Appel à témoins sur M6 en affirmant avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès, le principal suspect du quintuple meurtre de Nantes.

Cette allégation, immédiatement démentie par l'Église, a relancé les interrogations sur l'état réel de l'enquête, quinze ans après la disparition du principal intéressé, le 15 avril 2011. L'évêque de Carcassonne et Narbonne, Bruno Valentin, a fustigé une séquence gravement mensongère, dénonçant le manque de vérification de la chaîne et l'impact néfaste de tels canulars sur la crédibilité de la presse et sur les communautés locales, comme celle de Plavilla.

Cette affaire, qui ne cesse de susciter fascination et spéculations, a été marquée par de nombreux faux rebondissements au fil des années, des signalements fantaisistes aux fouilles de monastères, en passant par des hypothèses toutes plus farfelues les unes que les autres. Pour analyser ces éléments, l'émission recevait Anne-Sophie Martin, journaliste et auteure de Le Disparu, ouvrage consacré à l'affaire.

Selon elle, si l'enquête a été diligente dans ses premiers mois, avec des perquisitions et des fouilles approfondies dans l'arrière-pays de Roquebrune-sur-Argens, elle a rapidement pâti d'un parti pris initial : la conviction qu'il s'agissait d'un suicide. Ce présupputé a orienté les recherches dès le départ, avec un délai de sept jours entre la disparition et le début officiel de l'enquête (la voiture étant retrouvée le 22 avril), délai qui a compliqué la traque.

Anne-Sophie Martin souligne que les policiers, selon la méthode classique, devraient explorer toutes les pistes avant de resserrer, mais qu'ici l'hypothèse de la fuite et de la cavale a été négligée. Elle juge peu crédibles les récentes rumeurs, comme celle d'un shérif du Texas lançant un avis de recherche cinq ans après les faits, et rappelle que les 1 800 signalements sont vérifiés par la police en silence, sans médiatisation prématurée.

Le faux témoignage du pseudo-prêtre n'est qu'un épisode de plus dans une longue série de pétards mouillés, mais il ternit l'image des médias et alimente les théories infondées, alors que l'essentiel du travail d'enquête reste invisible du public. Quinze ans après, l'homme reste introuvable et l'affaire continue de diviser entre ceux qui y voient un suicide et ceux qui croient à une fuite organisée, sans que ninguna piste sérieuse n'ait émergé pour trancher définitivement





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