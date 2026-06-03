Affaire Dupont de Ligonnès : un faux prêtre et un démenti de l'évêque de Carcassonne

Un homme se présentant comme prêtre a affirmé sur M6 avoir entendu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès, mais l'évêque de Carcassonne dément catégoriquement toute autorisation de lever le secret de la confession.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès connaît un nouveau rebondissement inattendu. Lors d'une émission Appel à témoins sur M6, un homme se présentant comme prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne a affirmé avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès concernant les meurtres de sa femme et de ses quatre enfants en 2011.

Il a également déclaré avoir obtenu l'autorisation de l'évêque de Carcassonne de lever le secret de la confession. Ces déclarations ont immédiatement suscité une réaction officielle de l'évêque, qui a fermement démenti toute implication. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook du diocèse, Mgr Bruno Valentin a déclaré ne pas connaître l'homme qui s'est exprimé, ni avoir donné une telle autorisation.

Il a précisé n'avoir jamais rencontré cet individu et que M6 n'a pas sollicité le diocèse avant la diffusion. L'évêque a exprimé son regret face à cette diffusion de propos qu'il juge non vérifiés et portant atteinte à la crédibilité de l'Église. L'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, père de famille disparu en 2011 après la découverte des corps de son épouse et de leurs quatre enfants à Nantes, reste l'une des énigmes criminelles les plus médiatisées de France.

Jamais arrêté, il est considéré comme le principal suspect et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Pendant plus d'une décennie, de nombreuses fausses pistes et témoignages ont émaillé l'affaire. L'émission Appel à témoins, présentée par Julien Courbet, a proposé une édition spéciale sur ce dossier. L'animateur a interagi par téléphone avec l'homme se disant prêtre, qui a décrit une personnalité tourmentée de Dupont de Ligonnès.

Ces révélations, si elles étaient avérées, constitueraient une avancée majeure, mais elles sont pour l'instant infirmées par l'autorité ecclésiastique. L'épisode soulève des questions sur la vérification des informations dans les programmes de télé réalité judiciaire et la protection du secret de la confession, un principe fondamental du droit canon. La diffusion de tels propos sans validation préalable des autorités religieuses concernées risque de créer une confusion supplémentaire dans une affaire déjà très complexe et sensible.

Les téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, exprimant leur scepticisme face à ce témoignage choc. L'enquête judiciaire, toujours en cours, n'a jusqu'à présent pas fait de lien direct avec des éléments confessionnels. Le parquet de Nantes continue ses investigations pour tenter de localiser le fugitif, présumé mort par certains experts mais dont l'absence de preuve entretient toutes les hypothèses.

Cette séquence médiatique rappelle que l'affaire Dupont de Ligonnès conserve une forte résonance populaire et continue de générer des développements inattendus, même plus de treize ans après les faits initiaux. La prudence reste de mise face à des révélations non corroborées par l'institution concernée





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