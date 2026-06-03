Affaire Dupont de Ligonnès : M6 présente ses excuses après avoir diffusé un faux témoignage d'un prêtre

Lors de l'émission Appel à témoins, M6 a diffusé le témoignage d'un faux prêtre affirmant avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès. La chaîne a présenté ses excuses à l'évêque de Carcassonne après avoir découvert la supercherie.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce mystérieux homme disparu après le quadruple meurtre de sa famille en 2011, a récemment connu un nouveau rebondissement. Mardi 2 juin, dans l'émission Appel à témoins diffusée sur M6, un homme se présentant comme un prêtre a affirmé avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022.

Ce témoignage, diffusé en direct, a immédiatement suscité l'émoi et relancé les spéculations sur la survie du principal suspect. Cependant, très rapidement, la supercherie a été découverte. L'évêque de Carcassonne a formellement démenti les propos de ce faux ecclésiastique, affirmant qu'aucun prêtre de son diocèse n'avait eu un tel entretien. Face à la polémique, la chaîne M6 a présenté ses excuses sans réserve à l'évêque et aux téléspectateurs, reconnaissant une erreur grave dans la vérification des faits.

Dans un communiqué officiel, M6 a expliqué avoir lancé des investigations dès la fin de l'émission et que le démenti de l'évêque a permis d'établir qu'il s'agissait d'un faux témoignage. La chaîne a souligné que le présentateur Julien Courbet avait pris soin d'utiliser le conditionnel et de rappeler la nécessité de vérifier la véracité des informations avant de les considérer comme établies.

Malgré ces précautions, la diffusion de ce témoignage non vérifié a provoqué un tollé, d'autant que l'affaire Dupont de Ligonnès reste extrêmement sensible pour les familles des victimes. Le beau-frère de l'accusé, qui a perdu sa sœur et ses neveux, a exprimé sa douleur et son exaspération face à ces révélations infondées qui ravivent des blessures jamais cicatrisées.

Cette affaire met en lumière les dérives potentielles des émissions consacrées aux faits divers, où la quête d'audience peut parfois primer sur la rigueur journalistique. L'erreur de M6 rappelle l'importance des vérifications approfondies avant de diffuser des informations aussi sensibles. L'évêque de Carcassonne, quant à lui, a salué les excuses de la chaîne tout en regrettant la légèreté avec laquelle son nom a été utilisé.

Pour l'instant, les investigations se poursuivent sur l'affaire Dupont de Ligonnès, mais ce nouvel épisode n'a fait qu'ajouter à la confusion et à la douleur des proches. Espérons que les médias sauront tirer les leçons de cet incident pour éviter que de telles erreurs ne se reproduisent à l'avenir





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