Affaire du Petit Émile : Maison des Grands-Parents Visée par Tentative d'Incendie, Homme de 78 Ans En Garde à Vue

Un incident de trois ans après la disparition de Émile dans la commune du Vernet, une tentative d'incendie criminelle a été menée vers la nuit du 15 au 16 mai 2026 contre la maison secondaire des grands-parents. Un septuagénaire de 78 ans, inconnu au fichier judiciaire, a été arrêté vers 6 heures du matin et placé en garde à vue après l'ouverture d'une enquête. Les raisons de cet acte restaient inconnues pour l'instant.

Affaire du petit Émile : la maison des grands-parents visée par une tentative d'incendie, un homme de 78 ans en garde à vue . Trois ans après la disparition d'Émile dans la commune du Vernet, la maison secondaire de ses grands-parents a été la cible d'une tentative d'incendie criminelle ce samedi 16 mai 2026 dans la nuit.

Un homme de 78 ans, étranger au village, a été arrêté au petit matin. Il est actuellement placé en garde à vue. La raison de l'incendie reste en suspens, mais Me Isabelle Colombani, avocate de Philippe Vedovini, grand-père du petit garçon disparu, a fait part d'un village où on nous dit depuis le début de cette affaire qu'il n'y a pas de personnes extérieures qui passent





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